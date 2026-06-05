La despedida del Indio Solari será el domingo y crece la expectativa por el lugar del homenaje

La familia del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota confirmó cuándo se realizará la despedida pública. Miles de fanáticos de todo el país ya organizan su viaje para darle el último adiós al músico que marcó generaciones.

La conmoción por la muerte de Carlos “Indio” Solari sigue movilizando a miles de seguidores en toda la Argentina. En las últimas horas, la familia del artista confirmó que la despedida pública del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará el próximo domingo 7 de junio, aunque todavía no se informó oficialmente el lugar ni el horario del homenaje.

La decisión de postergar el acto para el domingo responde a un pedido especial del entorno del músico, que busca facilitar la llegada de fanáticos provenientes de distintos puntos del país. Mientras tanto, continúan las gestiones para definir un espacio que pueda recibir a una multitud que promete ser histórica.

La familia confirmó la fecha del último adiós

La noticia fue comunicada a través de las redes oficiales del artista. Allí, el entorno del Indio explicó que el homenaje público se realizará el domingo para permitir que quienes viajan desde provincias alejadas tengan tiempo de organizarse.

“Finalmente, la despedida del Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos”, expresaron en el mensaje difundido durante la noche. La publicación también indicó que durante la jornada del sábado se darán a conocer los detalles restantes vinculados al lugar y al horario del evento.

Mientras miles de seguidores esperan novedades, comenzaron a surgir distintas alternativas para albergar la despedida de uno de los músicos más convocantes de la historia argentina.

Entre las opciones que analizan familiares, allegados y autoridades bonaerenses aparece el estadio Presidente Perón de Racing Club, conocido popularmente como el Cilindro de Avellaneda. El predio cuenta con la capacidad necesaria para recibir una gran cantidad de personas y garantizar condiciones de seguridad adecuadas.

La posibilidad tomó fuerza luego de que quedaran descartados otros espacios emblemáticos debido a cuestiones logísticas y de infraestructura.

Qué reveló la autopsia del Indio Solari

En paralelo a la organización del homenaje, durante este viernes se realizó la autopsia al cuerpo del músico en la morgue de Ituzaingó.

El informe preliminar determinó que el artista falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Según la reconstrucción de los investigadores, el episodio ocurrió durante la madrugada mientras se encontraba en la pileta climatizada de su vivienda ubicada en Parque Leloir.

Los especialistas descartaron que la muerte haya estado relacionada con un ahogamiento y señalaron que el deceso se produjo de manera inmediata.