La Corte Suprema confirmó el decomiso de casi $685 mil millones contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad

El máximo tribunal rechazó los últimos recursos presentados por las defensas y dejó firme la actualización del monto que deberán afrontar Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados por la causa Vialidad. El decomiso supera los $684.990 millones.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el decomiso de $684.990 millones que deberán afrontar solidariamente Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, luego de rechazar los recursos extraordinarios presentados por las defensas.

Con esta resolución, el máximo tribunal confirmó la actualización del monto determinada por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que había elevado la cifra original de $84.835 millones a casi $685 mil millones mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron las presentaciones en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La Corte Suprema rechazó los planteos de las defensas

El fallo dejó sin efecto los últimos intentos de las defensas para modificar el procedimiento de ejecución del decomiso. Por un lado, los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionaban la actualización del monto al considerar que la cifra fijada en la sentencia original era provisoria y que no correspondía ajustarla mediante el IPC.

En paralelo, la defensa del empresario Lázaro Báez sostenía que la ejecución del decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal N.º 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como “La Ruta del Dinero”. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó ambos planteos y dejó firme lo resuelto por las instancias inferiores.

Cómo se llegó al decomiso de casi $685 mil millones

La causa Vialidad tuvo sentencia el 6 de diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de 51 licitaciones de obra pública adjudicadas en Santa Cruz.

En ese mismo juicio también fueron condenados:

Lázaro Báez .

. El ex secretario de Obras Públicas José López .

. El ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti .

. Otros ex funcionarios nacionales.

La condena fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó definitivamente firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios presentados contra la sentencia.

Tras quedar firme la condena, el Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó ejecutar el decomiso y dispuso actualizar la cifra establecida en la sentencia. Para ello intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con especialistas designados por las defensas y el Ministerio Público Fiscal.

El cálculo tomó como referencia la evolución del IPC del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025, lo que llevó el monto desde los $84.835 millones originales hasta $684.990.350.139,86.