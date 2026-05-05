La casa con cascada de Adorni desató una ola de memes y críticas en las redes

El Jefe de Gabinete quedó en el centro de la polémica tras conocerse las refacciones millonarias en su casa del country Indio Cuá. La instalación de una pileta disparó cuestionamientos por enriquecimiento ilícito y, al mismo tiempo, desató una ola de memes y videos que lo convirtieron en tendencia.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó en el centro de la polémica tras conocerse las refacciones millonarias en su vivienda del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La instalación de una cascada artificial en la pileta se convirtió en el símbolo de un caso que mezcla investigación judicial, cuestionamientos políticos y un fenómeno viral que explotó en redes sociales.

La controversia se originó a partir de la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró que recibió 245.000 dólares en efectivo y sin facturas para realizar remodelaciones en la propiedad de Adorni entre 2024 y 2025. Los trabajos incluyeron una pileta climatizada, un jacuzzi, una parrilla de lujo, la renovación de cocina y quincho, además de la mencionada cascada.

El expediente está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga un posible caso de enriquecimiento ilícito. La Justicia busca determinar si existe una desproporción entre los ingresos oficiales de Adorni y el nivel de gastos declarados en las obras, que superan ampliamente el valor original de la vivienda, estimado en unos 120.000 dólares.

Desde la Jefatura de Gabinete se negó que el monto de las refacciones sea el señalado por el contratista y se anticipó que se pedirá una pericia oficial para establecer el verdadero valor de las obras. Mientras tanto, el caso ya generó repercusión política y mediática, con fuertes críticas por la contradicción entre el discurso de austeridad y los lujos privados.

Más allá de la investigación judicial, la cascada en la pileta se convirtió en el elemento más comentado. Su presencia en la casa de un funcionario de alto rango disparó un contraste simbólico que alimentó la crítica social y abrió un debate sobre la transparencia en la función pública.

El tema se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde usuarios de Twitter, Instagram y TikTok difundieron memes, videos y montajes que ironizan sobre la “cascada de Adorni”. Las comparaciones con resorts caribeños, escenas de películas y ediciones humorísticas lo convirtieron en tendencia nacional, reforzando la percepción de distancia entre el discurso oficial y la vida privada del funcionario.