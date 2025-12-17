La Anmat prohibió varios artículos de peluquería para alisados porque son peligrosos para la salud

La ANMAT ordenó la prohibición total de una serie de productos para alisados y tratamientos capilares por no contar con habilitación sanitaria y por el riesgo de que contengan formol, una sustancia tóxica.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, publicidad y distribución de varios productos para el cabello de la marca LAZIOS PROFESSIONAL, al considerar que representan un riesgo para la salud pública.

La medida fue oficializada mediante la Disposición Nº 9042/25 y alcanza a todo el territorio nacional. Según informó el organismo, los productos retirados del mercado no cuentan con datos de inscripción sanitaria obligatorios en su rotulado, una condición indispensable para su venta legal en Argentina.

Además, las investigaciones realizadas por el área de Cosmetovigilancia de ANMAT detectaron que estos artículos para alisados definitivos y tratamientos capilares podrían contener formol (formaldehído), una sustancia prohibida por sus efectos tóxicos y nocivos, tanto para quienes los utilizan como para los profesionales que los aplican.

Qué productos fueron prohibidos por ANMAT

La disposición alcanza a todos los lotes, vencimientos y presentaciones de los siguientes productos LAZIOS PROFESSIONAL:

Laminado cauterizador

Botox capilar

Keratina

Alisado definitivo

Alisado Gold efecto espejo

Alisado 3D efecto espejo 3 en 1

Alisado 4D efecto espejo 4 en 1

Nanoplastía alisado capilar

Todos ellos carecen de registro sanitario y quedan prohibidos hasta tanto se regularice su situación.

Por qué el formol es peligroso para la salud

Desde ANMAT advirtieron que los alisadores capilares sin autorización constituyen un serio riesgo, ya que el formol puede provocar irritaciones severas, problemas respiratorios, daños en la piel y efectos crónicos en exposiciones repetidas.

Si bien algunos peluqueros señalaron que el formol puede estar permitido en concentraciones mínimas, el problema surge cuando no hay control sanitario o cuando los productos son elaborados o manipulados de forma casera, incrementando peligrosamente su concentración.

A pesar de no ser la primera vez que se conocen alertas sanitarias sobre alisados capilares, profesionales del rubro reconocen que la demanda no disminuyó. Muchos clientes continúan solicitando estos tratamientos, incluso sin conocer los riesgos reales.

Algunas recomendaciones de especialistas para detectar posibles productos peligrosos incluyen: