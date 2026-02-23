La ANMAT prohibió maquillajes y perfumes infantiles: cuáles son las marcas afectadas

La ANMAT dispuso la prohibición de una serie de maquillajes y perfumes infantiles por no contar con la inscripción sanitaria correspondiente.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió prohibir en todo el país la comercialización, distribución, publicidad y publicación en plataformas digitales de distintos cosméticos infantiles que no cumplían con la normativa sanitaria vigente. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 221/2026, alcanza a kits de belleza, bases, esmaltes y fragancias dirigidas al público infantil. Especialistas advierten sobre los riesgos del uso de estos productos en pieles inmaduras.

La decisión se tomó luego de inspecciones realizadas en comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tras consultas que alertaron sobre la venta de productos sin registro, con rotulado deficiente o elaborados en condiciones no autorizadas.

Qué marcas de maquillaje y perfumes infantiles fueron prohibidas

Según detalla la Disposición 221/2026, las marcas involucradas incluyen:

“Pequeña Diseñadora”

“Bebés Llorones”

“My Little Pony”

“Piku”

“Disney Princesses”

“Bicgerbowe”

“Iman of Noble”

“Victorious Final”

Entre los artículos prohibidos figuran kits de maquillaje infantil, paletas de sombras, esmaltes, bases líquidas con color y perfumes con vaporizador, en todas sus presentaciones, lotes y vencimientos.

La consulta a la base de datos oficial confirmó que ninguno de estos productos contaba con inscripción sanitaria habilitada por la ANMAT, lo que impide garantizar que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y con ingredientes permitidos.

En este marco, el organismo recordó que la Ley 16.463 prohíbe la elaboración y comercialización de productos ilegítimos o impuros, y que solo pueden circular cosméticos debidamente registrados y controlados.

Por qué preocupa el uso de maquillaje en niños

Más allá de la irregularidad administrativa, dermatólogos pediátricos advierten sobre el impacto que puede tener el maquillaje en la piel infantil, especialmente cuando no se conoce su formulación. Especialistas del Hospital Notti señalaron que la piel de los niños es inmadura y más sensible, ya que no cuenta con la barrera lipídica completamente desarrollada. El uso de estos productos puede provocar:

Dermatitis de contacto

Eczemas

Reacciones alérgicas cutáneas

Irritación ocular

Los delineadores y máscaras de pestañas, por ejemplo, son considerados altamente alergénicos y pueden generar reacciones tanto en la piel como en la zona ocular.

Además, alertaron sobre la creciente tendencia en redes sociales de niñas que replican rutinas de “skincare” con productos formulados para adultos, muchos de ellos con ácidos o sustancias antiage no aptas para pieles infantiles.