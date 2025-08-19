La ANMAT confirmó que el tomate triturado Marolio no representa riesgo sanitario: qué pasó

La ANMAT confirmó que el lote de tomate triturado Marolio que es producido en Mendoza no presenta riesgo para la salud. Tras nuevos análisis, los expertos descartaron la presencia de gusanos y aclararon qué fue lo que habían encontrado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que el lote de tomate triturado Marolio que estaba bajo investigación no presenta riesgo sanitario para los consumidores. El organismo descartó la presencia de gusanos tipo microstomum sp y explicó que fue lo observado.

Tras los estudios realizados sobre el tomate triturado de la marca Marolio, específicamente del lote L25114, con vencimiento en abril de 2027, los especialistas utilizaron una lupa estereoscópica binocular con aumento 2X. Allí detectaron brotes blancos y homogéneos que emergían de semillas del tomate. De esta manera descartaron la presencia de microstomum sp, un organismo que sí hubiera implicado un problema sanitario.

Retiro preventivo y control en Mendoza

Como medida de precaución, la empresa inició el retiro preventivo del lote en coordinación con la Autoridad Sanitaria de Mendoza, donde se produce el alimento. Además, presentó informes de trazabilidad a las autoridades para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Según explicaron especialistas consultados, la germinación de semillas en un producto terminado es un fenómeno poco frecuente, aunque posible. También se indicó que, en ciertos procesos de producción, podrían filtrarse larvas de insectos, algo que el Código Alimentario Argentino contempla dentro de límites permitidos.

Con los resultados de los estudios, ANMAT aclaró que el tomate triturado Marolio lote L25114 no representa un peligro para la salud de quienes lo consuman o lo tengan en su poder. La investigación concluyó que las formaciones observadas corresponden a germen de semillas de tomate, lo que no implica un riesgo sanitario.