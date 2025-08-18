La ANMAT alertó por un lote de tomate triturado producido en Mendoza: podría estar contaminado con gusanos

La ANMAT lanzó una advertencia preventiva por un lote de tomate triturado Marolio elaborado en Mendoza, donde se detectó la posible presencia de gusanos. ¿Qué lote no se debe consumir?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia y recomendó no consumir un lote de tomate triturado de la marca Marolio, elaborado en Mendoza, tras detectarse la posible presencia de parásitos.

El organismo informó que se identificaron irregularidades en envases de tomate triturado libre de gluten, marca Marolio, de 500 gramos, lote L25114 (vencimiento abril 2027). Según el comunicado, a simple vista se observaron lo que parecían gusanos, y qué bajo análisis microscópico se trataría de Microstomum sp, un tipo de gusano plano.

La alerta se originó en el municipio bonaerense de Rojas, donde familias denunciaron la aparición de los organismos en productos distribuidos en escuelas.

La ANMAT solicitó a la población que tenga envases del lote afectado, que no los consuma y que se comunique con la autoridad sanitaria local o provincial. Además, instó a los comercios a suspender la comercialización del producto y contactar a sus proveedores para garantizar la trazabilidad del lote.

ANMAT advirtió por tomate triturado Marolio elaborado en Mendoza: qué lote no se debe consumir

El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) notificó a las autoridades sanitarias de Mendoza, provincia donde se produce el tomate triturado, y a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios de Buenos Aires (DIPA) para coordinar acciones conjuntas y determinar el origen de la contaminación.