La agenda del papa León XIV en Argentina: visitará Claypole, celebrará una misa en Palermo y se reunirá con los obispos

El Pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, se reunirá con Axel Kicillof, celebrará una misa multitudinaria en Palermo y tendrá encuentros con referentes religiosos y del mundo del trabajo.

El Sumo Pontífice tendrá una intensa jornada este lunes, con actividades en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Recorrerá el Pequeño Cottolengo Don Orione, se encontrará con Axel Kicillof, celebrará una misa multitudinaria y participará de encuentros religiosos e institucionales.

El papa León XIV tendrá este lunes una intensa agenda de actividades en Argentina, que comenzará por la mañana en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y finalizará por la noche con una cena junto a los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

La jornada comenzará con su salida desde la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí viajará hacia la provincia de Buenos Aires y recorrerá parte del conurbano bonaerense en el Papamóvil.

A las 9.15, el Pontífice llegará a Claypole para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, donde conviven más de 400 personas con discapacidad. Durante su visita caminará por el parque de la institución y brindará un breve discurso.

En esa misma localidad, León XIV tiene previsto reunirse con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y otros integrantes de su Gabinete. Además, el encuentro tendrá un momento musical con la presentación del cantante Abel Pintos, quien interpretará algunas canciones en vivo.

La misa multitudinaria del Papa en Palermo

A las 11.30, el Papa regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar la Santa Misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. En esta oportunidad, el mensaje estará especialmente dedicado a las familias.

La celebración comenzará a marcar el tramo final de las actividades públicas de León XIV y tendrá una despedida prevista para cerca de las 13.

El operativo contempla sectores diferenciados para el presidente Javier Milei y su Gabinete, que contarán con 250 invitados nacionales. También estarán presentes autoridades del Gobierno porteño, acompañadas por otros 250 invitados, además de un coro, trabajadores de prensa y personas con discapacidad.

De acuerdo con la información de la Agencia Noticias Argentinas, para la celebración se prepararon más de 2.000 copones y más de 500.000 hostias consagradas.

Los últimos encuentros de León XIV en Argentina

La agenda del Sumo Pontífice continuará durante la tarde en Puerto Madero. Alrededor de las 16, participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Una hora y media después, a las 17.30, mantendrá una reunión con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Finalmente, a las 18.45, León XIV participará de la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

El cierre de la jornada será a las 19.45, con una cena junto a los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.