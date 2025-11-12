Julieta Poggio sufrió un inesperado ataque en Tailandia

La actriz e influencer Julieta Poggio protagonizó un violento episodio durante sus vacaciones. El momento quedó registrado en video y por lo que se transformó rápidamente en viral.

La actriz e influencer Julieta Poggio vivió un episodio tan insólito como inesperado durante sus vacaciones en Tailandia. Mientras disfrutaba de un paseo turístico junto a amigas, se acercó a un grupo de monos en la playa y terminó siendo atacada por dos de ellos. El momento quedó registrado en video y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

El clip muestra a Poggio saludando en inglés y extendiendo su brazo para acariciar a los animales. Sin embargo, la reacción fue todo menos amistosa: los monos se abalanzaron sobre ella y la obligaron a salir corriendo, visiblemente asustada. La escena, que mezcla sorpresa, miedo y humor, fue compartida en TikTok e Instagram, acumulando miles de reproducciones en pocas horas.

La viralización fue inmediata. Los usuarios comentaron con ironía y simpatía la situación, destacando la naturalidad con la que Poggio enfrentó el ataque. En plataformas sociales, el video se replicó una y otra vez, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del fin de semana.

El viaje de Julieta forma parte de una experiencia organizada por la influencer Tupi Saravia, que reunió a un grupo de mujeres en un recorrido por destinos exóticos de Asia. Poggio, que viene de una temporada laboral intensa en teatro y televisión, aprovechó la oportunidad para descansar y generar contenido para sus seguidores.

La actriz, recordada por su participación en Gran Hermano 2022, mantiene una fuerte presencia digital y este episodio con los monos refuerza cómo los viajes internacionales de influencers se convierten en material perfecto para la cultura digital. La mezcla de exotismo, espontaneidad y carisma personal potencia la repercusión y transforma cualquier momento en un fenómeno viral.

Aunque el ataque no pasó de un susto, la historia ya forma parte del anecdotario de Poggio y que suele tener varios “accidentes” en su vida. Con su reacción, la actriz logró que un incidente inesperado se transformara en contenido de alto impacto, demostrando que las redes sociales ayudan a consolidar a las figuras influyentes de esta nueva generación de celebridades argentinas.