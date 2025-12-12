Juli Poggio y su caliente confesión: “Ahora me gustan las chicas”

La actriz e influencer habló sin filtros sobre su vida afectiva y sorprendió al contar cómo atraviesa una etapa de descubrimiento personal que reconfiguró por completo la manera en que se vincula.

La siempre explosiva Juli Poggio volvió a instalarse en el centro de la conversación pública con una revelación que agitó el mundo del espectáculo. En plena charla sobre su vida sentimental, la actriz abrió la puerta a un costado íntimo que hasta ahora no había contado con tanto detalle y que reavivó el debate sobre las nuevas formas de vincularse.

Consolidada como una de las figuras jóvenes más fuertes del entretenimiento, Poggio habló sin rodeos sobre cómo vive su relación abierta, un acuerdo que mantiene desde hace dos años con su pareja. Entre risas y sinceridad, dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “Ahora me gustan las chicas también”, un comentario que marcó un antes y un después en la percepción pública de su vida amorosa.

La actriz explicó que su vínculo funciona con reglas claras y consensuadas, y que esa estructura le permitió explorar aspectos de su deseo que antes no se animaba a transitar. “Yo la uso solamente para chapar. Si voy al boliche me chapo gente que me gusta o chicas”, contó, dejando en evidencia que su apertura afectiva también vino acompañada de un proceso personal de descubrimiento.

Mientras se prepara para su temporada teatral en Carlos Paz, Poggio reconoció que la distancia con su novio no es sencilla, pero que ambos lograron construir un acuerdo sólido. “Hace tres días que no lo veo y lo re extraño”, dijo, aunque aclaró que la confianza es la base del vínculo: “No nos contamos con quién estamos. Se puede repetir a la persona con la que estamos”.

Su confesión sobre la atracción hacia mujeres generó un fuerte impacto en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron su honestidad y destacaron la importancia de que figuras públicas hablen abiertamente sobre su sexualidad. Para muchos, su testimonio aporta visibilidad a dinámicas afectivas que hoy forman parte de la conversación generacional.

Lejos de cualquier polémica, Poggio insistió en que su relación es más estable que nunca. “Tenemos las cosas tan claras y tan habladas entre nosotros que nadie ni nada nos puede atravesar”, afirmó, subrayando que la transparencia es el pilar que sostiene el vínculo desde el primer día.