Juicio al ex de Julieta Prandi: lo condenaron a 19 años de prisión por abuso sexual y violencia de género

La Justicia condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Prandi, en un fallo que su abogado calificó como “bisagra” para las víctimas.

El empresario Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género contra su expareja, la conductora Julieta Prandi. El fallo, dictado por el Tribunal correspondiente, incluyó la orden de detención inmediata del imputado, quien fue retirado rápidamente de la sala.

Fernando Burlando, abogado de Prandi, calificó la sentencia como “una condena adecuada a la situación avalada por el Tribunal”. Aunque en los alegatos se había solicitado una pena de 50 años por la reiteración de los abusos, Burlando explicó que por el momento no apelarán y esperarán los fundamentos para evaluar los próximos pasos.

“Este es un caso bisagra para todas las víctimas de abuso y violencia. Es un antes y después”, sostuvo el letrado, quien también anticipó que se espera saber si Contardi será incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos por su condena.

Julieta Prandi se descompensó tras el veredicto

Minutos después de conocerse la sentencia, Julieta Prandi se descompensó en la sala del Tribunal. Un médico ingresó para asistirla, y luego se confirmó que su estado es estable. La conductora estuvo acompañada por su abogado y su actual pareja, Emanuel Ortega.

Tras el veredicto, el abogado de Claudio Contardi renunció a la defensa de su cliente, cerrando así una jornada judicial cargada de tensión.

Un calvario que comenzó hace 10 años

Julieta Prandi denunció a su exmarido, Claudio Contardi, por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2018, durante su convivencia en Escobar, y fueron denunciados judicialmente en 2021.

Según el relato de Prandi, los abusos comenzaron poco después del nacimiento de su segundo hijo. La modelo declaró que era obligada a mantener relaciones sexuales por ser su esposa, y que fue sometida, humillada y aislada de su entorno. La denuncia estimó al menos 144 episodios de abuso.

El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Zárate-Campana. La fiscalía pidió 20 años de prisión, la querella 50, y la defensa solicitó la nulidad del proceso. El 13 de agosto de 2025, Contardi fue condenado a 19 años de prisión y se ordenó su detención inmediata.