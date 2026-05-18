Juan Martín del Potro victima de la inseguridad: le robaron trofeos, medallas y varios objetos más

La Policía investiga el asalto ocurrido en la vivienda del extenista en Tandil, donde un grupo de delincuentes ingresó rompiendo un ventanal. Las cámaras de seguridad revelaron la participación de al menos tres personas, mientras se refuerzan las hipótesis de un golpe planificado.

El extenista argentino Juan Martín del Potro sufrió un robo en su casa de Tandil, un hecho que generó gran repercusión en la ciudad y en el ámbito deportivo nacional. Los delincuentes ingresaron por un ventanal y se llevaron diversos objetos de valor, entre ellos joyas, relojes y pertenencias familiares.

El episodio fue descubierto por su madre, Patricia Lucas, quien al notar a los perros alterados encontró la vivienda revuelta y dio aviso inmediato a la Policía. Los investigadores confirmaron que los ladrones rompieron un ventanal para ingresar y que revolvieron cajones y habitaciones en busca de objetos de valor.

En un primer momento trascendió que los delincuentes habían sustraído trofeos y medallas deportivas, pero luego se aclaró que los más importantes —como el US Open 2009, la Copa Davis 2016 y medallas olímpicas— permanecen en poder del extenista. Esa precisión trajo alivio, aunque no disminuye la gravedad del hecho ni la pérdida de objetos con fuerte carga emocional, como las alianzas de sus padres.

Las cámaras de seguridad revelaron que al menos tres personas participaron en el asalto. Además, se encontraron pertenencias tiradas cerca del alambrado, lo que sugiere que los delincuentes escaparon apresuradamente. La hipótesis principal es que el grupo tenía información previa sobre la vivienda, lo que refuerza la idea de un robo planificado.

La investigación continúa y se espera que en los próximos días se difundan avances sobre la búsqueda de los responsables. Mientras tanto, el caso pone nuevamente en primer plano la problemática de la inseguridad y la necesidad de reforzar las políticas de prevención.