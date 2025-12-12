Joaquín Levinton fue internado tras sufrir un infarto en pleno show

El músico permanece internado en el Hospital Fernández, donde los equipos médicos evalúan su evolución tras la descompensación sufrida anoche. Los especialistas aguardan los resultados de nuevos estudios para definir los próximos pasos de su tratamiento.

La noche que debía ser una celebración musical terminó en un episodio de extrema preocupación. El cantante de Turf, Joaquín Levinton, fue internado de urgencia luego de sufrir un infarto agudo de miocardio mientras realizaba un show íntimo en un bar de Palermo, según confirmaron fuentes médicas y el SAME. El músico, de 50 años, se descompensó cerca de la 00.50, en plena presentación, y debió ser trasladado al Hospital Fernández, donde permanece bajo observación.

Testigos del lugar relataron que Levinton comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho, acompañado de sudoración y baja presión, síntomas que encendieron las alarmas entre el público y el personal del local. La ambulancia llegó pocos minutos después y el equipo médico decidió su traslado inmediato al shock room del hospital, donde se confirmó el diagnóstico de síndrome coronario agudo.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que el músico presentaba “dolor precordial intenso, hipotensión y sudoración”, un cuadro típico de infarto que requiere intervención urgente para evitar complicaciones mayores. Según detalló, el artista fue estabilizado y se le realizaron estudios complementarios para evaluar el alcance del episodio.

Para comprender la gravedad de este tipo de eventos, la cardióloga clínica Mariana Roldán (MN 102.334) —consultada para contextualizar el caso— señala que “un infarto agudo de miocardio ocurre cuando una arteria coronaria se obstruye y el músculo cardíaco deja de recibir oxígeno. La rapidez en la atención es determinante para la supervivencia y para reducir secuelas”. Aunque no participa del tratamiento de Levinton, la especialista remarca que la evolución suele ser favorable cuando el paciente llega a tiempo a un centro de alta complejidad.

En cuanto a la recuperación, los cardiólogos coinciden en que, tras un episodio como este, el paciente debe atravesar una etapa de monitoreo estricto. “Los primeros días son clave para detectar arritmias, controlar la presión y evaluar la función cardíaca”, explica el especialista en medicina cardiovascular Diego Lerman (MN 98.221). Luego, se inicia un plan de rehabilitación que incluye medicación, cambios en el estilo de vida y controles periódicos.

Fuentes médicas indicaron que Levinton está estable y fuera de peligro, aunque continuará internado para completar estudios y definir los pasos del tratamiento. En estos casos, la rehabilitación cardíaca suele extenderse durante semanas y contempla desde actividad física supervisada hasta ajustes nutricionales y manejo del estrés, un factor que los especialistas consideran determinante en artistas sometidos a agendas intensas.

Mientras el entorno del músico mantiene la cautela y evita declaraciones públicas, el episodio vuelve a poner en agenda la importancia de reconocer los síntomas de un infarto y actuar con rapidez. La pronta asistencia del SAME y la derivación inmediata al Hospital Fernández fueron claves para que el cantante de Turf hoy se encuentre en recuperación.