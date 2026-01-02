Jimena Barón presentó oficialmente a su hijo Arturo

El niño nació en junio y hasta ahora sus padres habían decidido preservar su identidad. Finalmente, la actriz compartió imágenes que muestran su rostro y reflejan la felicidad plena de su maternidad.

La cantante y actriz Jimena Barón eligió comenzar el año con un gesto íntimo y profundamente emotivo: mostrar por primera vez la cara de su hijo Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro. La decisión marca un momento especial en su vida personal, donde la maternidad ocupa un lugar central.

Desde su nacimiento, Jimena había optado por mantener la privacidad del pequeño, compartiendo fotos de espaldas o con el rostro cubierto. Esta vez, la artista decidió abrir esa intimidad y presentar a Arturo con palabras cargadas de ternura. “Arturo: sos lo más lindo que me pasó en la vida. Siempre estás contento, siempre sonriendo. Sos precioso, yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito”, escribió en su publicación.

En varias oportunidades, Jimena destacó la relación entre Arturo y Morrison, su hijo mayor, y cómo la llegada del bebé fortaleció los lazos familiares. “Verlos juntos es lo más hermoso que me pudo regalar la vida”, confesó en otra parte del texto.

El pequeño, que nació en junio de 2025, aparece en las imágenes sonriente y con rasgos que, según su madre, reflejan tanto a su padre como a su hermano.

Con esta presentación, la actriz reafirma que esta viviendo un momento de plenitud y amor. Más allá de su carrera artística, Jimena se muestra como una madre que celebra cada instante y que encuentra en sus hijos la mayor fuente de felicidad.