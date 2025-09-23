Javier Milei se reunió con Donald Trump en Nueva York: “tiene mi completo y total respaldo para la reelección”

En un encuentro en Nueva York, Donald Trump le expresó a Javier Milei su “apoyo completo” de cara a las elecciones legislativas de octubre. El exmandatario republicano destacó la gestión del libertario y lo calificó como “un líder fantástico y poderoso”.

En una reunión que generó repercusión internacional, Javier Milei se reunió este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en Nueva York, donde recibió un respaldo explícito de cara a las elecciones del 26 de octubre. El encuentro tuvo lugar tras la participación de Trump en la 80ª Asamblea General de la ONU y contó con la presencia de parte del gabinete argentino.

Durante la bilateral, que duró cerca de 20 minutos, Trump elogió la gestión del presidente argentino y sorprendió al afirmar: “Haré algo que no suelo hacer: darle mi total apoyo como Presidente”. Además, insistió en que “Argentina está en el camino correcto” y pidió a los ciudadanos respaldar al libertario en las urnas.

En un mensaje posterior difundido en la red social, Trump escribió: “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”. El republicano calificó a Milei como “un líder verdaderamente fantástico y poderoso”, destacando su “velocidad récord” en implementar reformas y su capacidad para “heredar un desastre y devolver estabilidad a la economía”.

El encuentro se dio en el marco de la visita oficial de Milei a Nueva York y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Gerardo Werthein.

Tras la reunión, Luis Caputo la calificó como “histórica y emotiva” y subrayó que Trump no pidió nada a cambio. “Le dijimos lo que todos saben: que somos aliados estratégicos y que hay muchísimas cosas que vamos a hacer juntos”, señaló el Ministro de Economía, quien además anticipó nuevos anuncios del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.

Impresionante reunión!

Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente @JMilei!

Argentina será próspera!

Gracias Presidente de los Estados Unifos @realDonaldTrump

Gracias Secretario @SecScottBessent

Gracias Secretario @marcorubio pic.twitter.com/WyjAWGIg7i — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 23, 2025

En la misma línea, Caputo responsabilizó a sectores opositores por la tensión cambiaria de los últimos días y sostuvo que Trump “tenía clarísimo” el contexto político y económico argentino. “Repitió lo que escucharon: que el Presidente está haciendo un trabajo fantástico y que la Argentina va por el buen camino”, afirmó.

El Banco Mundial anuncia préstamos por US$4.000 millones para Argentina

El Banco Mundial anunció que acelerará la entrega de préstamos por hasta US$4.000 millones a la Argentina durante los próximos meses. Según informó el organismo que preside Ajay Banga, el paquete estará enfocado en sectores estratégicos como minería, turismo, energía y pymes, considerados “motores de competitividad” para la economía del país.

El anuncio se dio horas después de la reunión entre el presidente Javier Milei y Donald Trump en Nueva York. De acuerdo con el comunicado oficial, el Banco Mundial combinará financiamiento público con inversión privada para potenciar los proyectos. En detalle, se destinarán fondos al desbloqueo de la minería y minerales críticos, al impulso del turismo como generador de empleo y desarrollo local, a la ampliación del acceso a la energía y al fortalecimiento de las cadenas de suministro y financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

Este paquete forma parte del acuerdo más amplio por US$12.000 millones firmado con la Argentina en abril pasado. Según el organismo internacional, “refleja una sólida confianza en los esfuerzos del Gobierno por modernizar la economía, impulsar reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleo”.