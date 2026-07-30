Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: “Pone fin a la estafa de emitir dinero para financiar a la política”

El presidente Javier Milei anunció por cadena nacional el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La iniciativa busca impedir el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión monetaria, reforzar la autonomía de la entidad y establecer nuevas reglas para preservar el valor de la moneda.

El presidente Javier Milei encabezó una cadena nacional para presentar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Desde el Salón Blanco de la Casa Rosada y acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y parte de su Gabinete, el mandatario aseguró que la propuesta busca terminar con lo que definió como “la estafa de falsificar dinero para financiar a la política”, al tiempo que la calificó como una de las reformas económicas más importantes de las últimas décadas.

Qué cambios propone la reforma del Banco Central

Según explicó Milei, el proyecto apunta a modificar el funcionamiento del Banco Central para limitar de manera permanente la posibilidad de emitir dinero destinado a cubrir el déficit del Estado.

Entre los principales ejes de la iniciativa se destacan:

Establecer como única misión del BCRA preservar el valor de la moneda.

Prohibir el financiamiento directo del Tesoro Nacional, las provincias y los municipios mediante emisión monetaria. “Se prohíbe de manera taxativa el financiamiento del Estado, tanto del Tesoro nacional como de las provincias y los municipios, así como toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario”.

“Se prohíbe de manera taxativa el financiamiento del Estado, tanto del Tesoro nacional como de las provincias y los municipios, así como toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario”. Impedir la compra de títulos públicos en el mercado primario.

Fortalecer la autonomía institucional del organismo, elevando las mayorías necesarias para remover a sus autoridades. Se pretende proteger al presidente y directorio de los “atropellos de la política”.

Se pretende proteger al presidente y directorio de los “atropellos de la política”. Eliminar mecanismos financieros como las letras intransferibles y restringir la distribución de dividendos vinculados a operaciones de liquidez.

De acuerdo con el Gobierno, estas modificaciones buscan garantizar una política monetaria enfocada exclusivamente en la estabilidad económica y evitar que futuras administraciones utilicen la emisión como mecanismo de financiamiento.

Milei volvió a cuestionar la emisión monetaria y la inflación

Durante su mensaje, el Presidente reiteró que la inflación es consecuencia directa de la emisión de dinero y sostuvo que el impuesto inflacionario permitió durante décadas financiar el gasto público sin autorización del Congreso.

“Estamos aquí para presentar el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años. La reforma de la Carta Orgánica viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”, afirmó.

En ese contexto, aseguró que desde la creación del Banco Central, en 1935, la Argentina acumuló niveles de inflación extraordinarios y responsabilizó a las sucesivas administraciones por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Las críticas al kirchnerismo y a la gestión de Cristina Kirchner

Una parte importante del discurso estuvo dirigida a cuestionar las políticas económicas aplicadas durante los gobiernos kirchneristas. Milei mencionó particularmente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la ex titular del Banco Central Mercedes Marcó del Pont, al recordar la utilización de reservas para financiar al Estado mediante el Fondo del Bicentenario.

El mandatario sostuvo que aquellas decisiones representaron un uso indebido de los recursos del organismo monetario y cuestionó además la modificación de la Carta Orgánica realizada en 2012, al considerar que amplió las facultades del Banco Central para asistir financieramente al Tesoro.

El Presidente explicó que la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central se complementará con otras iniciativas que el Ejecutivo enviará al Congreso.

Entre ellas mencionó una reforma del mercado de capitales, cambios en el sistema financiero y la implementación del denominado “grillete fiscal”, un mecanismo destinado a impedir que el Estado nacional apruebe presupuestos deficitarios.

Según indicó, el objetivo es establecer reglas permanentes que aseguren el equilibrio de las cuentas públicas y consoliden un esquema económico basado en la estabilidad monetaria y fiscal.

Cuándo comenzará el tratamiento del proyecto

Tras su presentación por cadena nacional, el proyecto será remitido al Congreso de la Nación, donde deberá iniciar su tratamiento legislativo.

El Gobierno buscará conseguir el respaldo parlamentario necesario para avanzar con una de las reformas económicas que considera centrales dentro de su programa de gestión, mientras el debate sobre el rol del Banco Central y la política monetaria vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional.