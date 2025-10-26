Javier Milei celebró el triunfo de La Libertad Avanza: “el país tendrá el Congreso más reformista de la historia argentina”

Tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las Elecciones 2025, el presidente Javier Milei habló desde el búnker oficial y prometió una nueva etapa de reformas, acuerdos y crecimiento para el país.

El presidente Javier Milei encabezó un discurso eufórico desde el hotel Libertador luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Ante un auditorio repleto de militantes y funcionarios, el mandatario calificó la jornada como “un día histórico para la Argentina” y destacó que “el pueblo decidió dejar atrás 100 años de decadencia”.

Acompañado por su hermana Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y otros referentes del oficialismo, el jefe de Estado subrayó que el resultado, con más del 41% de los votos a nivel nacional, “es el reflejo del esfuerzo colectivo y del mandato de cambio” que, según él, los argentinos ratificaron en las urnas.

“Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado. Hoy pasamos el punto bisagra: comienza la construcción de la Argentina grande. Si vieras qué linda que está la Argentina, y qué lindo le queda el violeta”, expresó entre aplausos.

Reformas, diálogo y “el Congreso más reformista de la historia”

Durante su discurso, Milei adelantó que la segunda mitad de su gestión estará centrada en la implementación de reformas estructurales, muchas de las cuales, aseguró, buscarán consensos con los gobernadores y legisladores provinciales.

“Nos alegra saber que en muchas provincias las segundas fuerzas no fueron del kirchnerismo, sino de oficialismos provinciales racionales, pro mercado, con los que podemos dialogar. Ahora sí, podremos transformar en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, sostuvo.

El mandatario también celebró la ampliación de la representación libertaria en el Congreso, que pasará a contar con 101 diputados y 20 senadores, y afirmó que a partir del 10 de diciembre el país tendrá “el Congreso más reformista de la historia argentina”.

En uno de los momentos más enérgicos del acto, Milei insistió en su discurso antiestatista y remarcó que los resultados de las Elecciones 2025 confirman el rechazo al modelo anterior.“Los argentinos dijeron basta al populismo, populismo nunca más. Somos muchos más los que queremos avanzar que los que quieren retroceder”, afirmó.

Asimismo, agradeció a su equipo de gobierno y mencionó uno por uno a sus ministros y funcionarios. Entre ellos destacó a Guillermo Francos, Toto Caputo, Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello, además de elogiar a los “arquitectos del milagro libertario”, Karina Milei y Santiago Caputo.

Antes de cerrar su discurso, el presidente destacó los avances de su gestión durante los primeros dos años y aseguró que “ahora viene la etapa del despegue definitivo”. “Durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reformista. Queremos ser un país que crece, que vuelva a ser la Argentina grande. Tenemos una oportunidad histórica e irrepetible para hacerlo”, concluyó.