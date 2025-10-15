Javier Milei aseguró que el apoyo financiero de Estados Unidos se mantendrá: “Mientras yo sea presidente, el respaldo está garantizado”

Javier Milei aseguró que el apoyo de Estados Unidos no depende de las elecciones y ratificó que el respaldo “se mantendrá” mientras él sea presidente, tras su encuentro con Donald Trump en Washington.

El presidente Javier Milei se refirió a la polémica generada tras las declaraciones de Donald Trump, quien había condicionado el apoyo financiero de su gobierno a un eventual resultado electoral en Argentina. En diálogo con medios nacionales, Milei desmintió esas versiones y afirmó que la asistencia norteamericana “no depende de ninguna elección”, y que el respaldo de Estados Unidos a la Argentina “está asegurado mientras esté él en la Casa Rosada o gobierne alguien que defienda las ideas de la libertad”.

El mandatario argentino, que regresó recientemente de su visita oficial a Washington, aseguró que la interpretación de los dichos de Trump fue “maliciosa”. “El status quo quiere que a la Argentina le vaya mal. Trump fue clarísimo: me dará su total apoyo. ¿Hasta cuándo estaré yo? Hasta 2027, y si soy reelecto, seguirá el respaldo”, sostuvo.

Milei también destacó que el líder republicano busca “impulsar a los argentinos a continuar con las ideas de la libertad”, y apuntó contra Axel Kicillof, a quien calificó de “comunista”. “Si el que viene atrás defiende la libertad, el apoyo seguirá. Si viene un comunista, no. El socialismo del siglo XXI termina como Venezuela”, advirtió.

Respecto del acuerdo financiero entre Argentina y Estados Unidos, Milei explicó que no se trata de un rescate, sino de un programa mediante el cual “el Tesoro norteamericano toma deuda y cancela pasivos con el Banco Central”. Según el presidente, el objetivo es “poner fin a la estafa de la inflación” y recuperar la confianza internacional. “Estábamos a 150 puntos de que se abrieran los mercados. La oposición empezó a romper todo”, denunció.

Además, el jefe de Estado remarcó que la relación con Washington “no implica una ruptura comercial con China” y que “Estados Unidos no exigió ninguna condición”. “Nos consideran un aliado estratégico, y nosotros somos aliados incondicionales de Estados Unidos”, subrayó.

Por otra parte, Milei anticipó que después de las elecciones legislativas habrá cambios en el gabinete, con las salidas confirmadas de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes competirán por bancas en el Congreso. “Luego evaluaremos y haremos los ajustes necesarios para cumplir con lo prometido a los argentinos”, indicó.

En materia económica, el presidente reiteró su optimismo: “El año que viene la inflación va a desaparecer. En seis meses cerramos el déficit cuasifiscal y fijamos la base monetaria”. Y volvió a insistir en que sus políticas ya lograron reducir los índices sociales: “Sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Falta, pero estamos en el camino correcto. No se arregla con más Estado, sino con más libertad y menos impuestos”.