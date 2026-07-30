Javier Milei anunciará por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ¿qué significa?

El Presidente presentará este jueves a las 20 el proyecto para modificar la Carta Orgánica del BCRA. La iniciativa busca reforzar la independencia del organismo, limitar la emisión monetaria y establecer sanciones para quienes vulneren su autonomía.

El presidente Javier Milei encabezará este jueves, desde las 20, una cadena nacional para presentar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas económicas que el Gobierno considera prioritarias.

El mensaje será grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y, según trascendió, el mandatario estará acompañado por integrantes del equipo económico que participaron en la elaboración del proyecto. La producción audiovisual estará a cargo del cineasta presidencial Santiago Oria.

Aunque el contenido de la iniciativa fue mantenido bajo estricta reserva, el Gobierno adelantó que el objetivo principal es fortalecer la independencia del Banco Central y redefinir sus funciones.

Qué cambios propone la reforma

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el proyecto buscará que el Banco Central tenga como misión principal actuar como un proveedor de liquidez para la economía, dejando atrás el esquema actual de múltiples objetivos.

Entre los principales puntos de la reforma se destacan:

Prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

Otorgar mayor autonomía e independencia al Banco Central.

Endurecer los requisitos para modificar la composición del directorio del organismo.

Eliminar las denominadas utilidades contables o “ficticias”, salvo en escenarios vinculados con procesos de deflación.

Poner fin al mecanismo de letras intransferibles utilizado históricamente para asistir financieramente al Estado.

Establecer un régimen de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía del BCRA o autoricen la emisión monetaria en contra de lo establecido por la ley.

El proyecto llegará al Congreso

Con la reactivación de la actividad legislativa, el Poder Ejecutivo prevé enviar el proyecto a la Cámara de Diputados para iniciar su tratamiento parlamentario.

La iniciativa fue elaborada con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca consolidar un marco institucional que impida el financiamiento monetario del gasto público y fortalezca la estabilidad macroeconómica, uno de los principales ejes de la política económica del Gobierno.