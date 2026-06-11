Inflación en Argentina: fue del 2,1% en mayo y alcanzó el nivel más bajo de los últimos meses

La inflación volvió a desacelerarse en mayo y se ubicó en 2,1%, según informó el INDEC. El dato sorprendió al mercado, quedó por debajo de varias proyecciones privadas. En lo que va del año acumula 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,2%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de mayo fue del 2,1%, una cifra que se convirtió en la más baja registrada en varios meses y que representó una reducción respecto al 2,6% que había mostrado abril. De esta manera, el índice de precios acumuló 14,7% en los primeros cinco meses de 2026 y 33,2% en los últimos doce meses.

La cifra refuerza la tendencia de desaceleración que comenzó a observarse durante los últimos meses y que el Gobierno nacional considera uno de los principales indicadores de su programa económico.

Qué rubros aumentaron más durante mayo de 2026

Entre los distintos sectores relevados por el organismo nacional, Comunicación fue el que registró la mayor suba mensual, con un incremento del 3,4%, impulsado principalmente por los aumentos en los servicios de telefonía.

En segundo lugar apareció Educación, que avanzó 2,9%, mientras que los precios regulados mostraron una variación de 2,4%, influenciados por ajustes en combustibles, tarifas de electricidad y servicios de agua.

Por otra parte, los productos estacionales registraron una suba de 3,5%, impulsados principalmente por aumentos en algunas verduras, aunque parcialmente compensados por bajas en determinadas frutas.

Alimentos volvió a ser uno de los sectores con mayor impacto

Si bien no fue el rubro que más aumentó porcentualmente, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a tener una incidencia determinante en el resultado general debido al peso que tiene dentro del consumo de los hogares argentinos.

Dentro de esta categoría se destacaron los incrementos en panificados, cereales y productos lácteos, que continuaron presionando sobre el costo de vida en gran parte del país.

La única excepción regional se registró en el noreste argentino, donde el mayor impacto estuvo relacionado con los aumentos en vivienda, alquileres y combustibles para uso doméstico.

Tras conocerse el dato oficial, distintas consultoras privadas señalaron que durante las primeras semanas de junio también se observó una moderación en algunos precios regulados y servicios.

Sin embargo, los economistas advierten que la evolución de variables como tarifas, combustibles, alimentos y salarios seguirá siendo determinante para definir si la inflación logra mantenerse cerca del 2% mensual o si vuelve a mostrar aceleraciones durante el segundo semestre.