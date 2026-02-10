Inflación de enero 2026: fue del 2,9% y superó las previsiones privadas en medio de la polémica por el IPC

La inflación de enero 2026 fue del 2,9%, según informó el Indec, y mostró una leve suba respecto a diciembre. El mayor impacto estuvo en Alimentos y bebidas.

El Indec informó que la inflación de enero 2026 fue del 2,9%, lo que marcó una leve aceleración respecto de diciembre, cuando el índice había sido del 2,8%. En la comparación interanual, el IPC acumuló un 32,4%, en un contexto atravesado por cuestionamientos sobre la actualización del indicador oficial.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la suba mensual estuvo impulsada principalmente por el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un incremento del 4,7% y se convirtió en la división con mayor aumento del período. Le siguió Restaurantes y hoteles, con una variación del 4,1%.

El informe oficial detalló que la mayor incidencia regional en la variación mensual volvió a concentrarse en Alimentos y bebidas no alcohólicas, especialmente por los aumentos en Carnes y derivados y en Verduras, tubérculos y legumbres, dos categorías que impactan de manera directa en el consumo cotidiano.

En contraste, las divisiones que menos subieron fueron Educación, con un incremento del 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que incluso mostró una baja del -0,5% durante el primer mes del año.

Al analizar las categorías, los precios Estacionales encabezaron las subas con un 5,7%, seguidos por el IPC núcleo (2,6%) y los Regulados (2,4%).

El número oficial se ubicó por encima de las estimaciones de consultoras privadas y de los analistas relevados en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central. El promedio proyectado era del 2,4%, con estimaciones que oscilaban entre el 2,2% y el 2,8%.