Incidentes en el Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos durante la protesta

La movilización contra la reforma laboral en el Senado terminó con enfrentamientos frente al Congreso. Hubo gases lacrimógenos, balas de goma y detenidos, tras la caída del vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

Una jornada de protesta contra la reforma laboral derivó en fuertes incidentes en las afueras del Congreso de la Nación este miércoles, donde organizaciones que acompañaban el reclamo de los jubilados protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La movilización coincidió con el debate del proyecto en el Senado, iniciativa que cuenta con el rechazo del peronismo y de centrales sindicales como la CGT y las dos CTA.

Los disturbios comenzaron cuando un grupo de manifestantes avanzó sobre el vallado de seguridad instalado en las inmediaciones del Congreso. Según fuentes policiales, algunos protestantes se resguardaron detrás de maderas y estructuras improvisadas y lanzaron objetos contundentes contra los efectivos.

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que un grupo prepara y arroja un artefacto incendiario casero contra el cordón policial. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes, en el marco del protocolo antipiquetes vigente.

MARCHA CONTRA LA REFORMA LABORAL – Manifestantes se robaron mesas de un local pic.twitter.com/teKUNMeZWh — TN – Todo Noticias (@todonoticias) February 11, 2026

De acuerdo con información oficial, los enfrentamientos dejaron al menos 11 detenidos y 40 demorados, según indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad. Más tarde, el Ministerio de Seguridad informó que también hubo efectivos heridos: al menos tres gendarmes y un policía resultaron lesionados durante los incidentes.

Por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale si o si. Se les acabó la joda. pic.twitter.com/HDg6stWQoK — Diego Santilli (@diegosantilli) February 11, 2026

Tras conocerse los hechos, el presidente Javier Milei se expresó en sus redes sociales con un mensaje en referencia a los disturbios, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, compartió imágenes de los enfrentamientos y aseguró que los incidentes no modificarán el rumbo del Gobierno en relación al tratamiento de la reforma.