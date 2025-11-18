Imágenes: más de 50 Ferraris sorprendieron en las calles de Bariloche en un espectáculo único

Más de 50 Ferrari irrumpieron en las calles de Bariloche en el inicio de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025, uno de los eventos automovilísticos más exclusivos del mundo. La caravana recorrerá rutas icónicas de la Patagonia.

Bariloche se convirtió en el epicentro del lujo automovilístico internacional con la llegada de más de 50 Ferrari que ya recorren la región en el marco de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025, una de las experiencias más exclusivas del mundo para coleccionistas y empresarios de alto perfil. La Patagonia volvió a ser escenario de un evento global que reúne a participantes de países como Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Italia, España y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Desde este fin de semana, los icónicos autos de la marca italiana comenzaron a descender de enormes camiones en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, dando inicio a una travesía que se extenderá del 16 al 24 de noviembre. Los vehículos forman parte de una caravana de 60 unidades que participan de esta edición especial, que por primera vez adopta el formato Adventure, centrado en la conducción turística y la exploración de paisajes naturales.

Los invitados, más de cincuenta conductores seleccionados por Ferrari, se alojan en el emblemático Hotel Llao Llao, convertido en la base operativa del recorrido. Desde allí comenzaron su primer día con un trayecto que incluyó la Ruta Provincial 80, la Ruta Nacional 40, la avenida Cerro Catedral, Exequiel Bustillo y el icónico Circuito Chico, con una parada estratégica para almorzar en Cervecería Patagonia.

La agenda continúa con actividades de destreza en el Cerro Catedral, donde la caravana contará con asistencia mecánica, ambulancia, escolta policial, vehículos guía y un amplio operativo de seguridad coordinado especialmente para el evento. El regreso al hotel está previsto al cierre de cada jornada, con estrictos protocolos de movilidad.

El momento más esperado fue este martes 18, cuando desde las 9 de la mañana los más de 50 Ferrari desfilaron por el centro de Bariloche.

Qué es la Ferrari Cavalcade Adventure

La Ferrari Cavalcade Adventure es un evento non-profit que la casa de Maranello organiza para sus clientes más importantes a nivel mundial. Se trata de una experiencia de conducción premium en la que participan equipos que abonan inscripciones cercanas a los USD 100.000, lo que incluye: alojamiento en hoteles icónicos como el Llao Llao, comidas gourmet, vuelos privados, logística completa para el traslado de los vehículos, un itinerario de ocho días por rutas emblemáticas de la Patagonia, como la Ruta de los Siete Lagos y puntos únicos como el Glaciar Perito Moreno.

En esta edición, el concepto Adventure llevó a Ferrari a recomendar modelos más aptos para caminos complejos, como el Ferrari Purosangue, privilegiando la experiencia de conducción por sobre la velocidad o la exhibición.