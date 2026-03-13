Identificaron a un mendocino desaparecido durante la dictadura militar en una fosa del excentro clandestino La Perla

A casi 50 años de su desaparición durante la dictadura militar, fue identificado el mendocino Ramiro Sergio Bustillo Rubio, oriundo de San Rafael, entre los restos hallados en una fosa vinculada al excentro clandestino La Perla, en Córdoba.

A casi 50 años de su desaparición forzada, fue identificado el mendocino Ramiro Sergio Bustillo Rubio, una de las víctimas de la última dictadura cívico-militar en Argentina cuyos restos fueron hallados en una fosa del excentro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba. La confirmación se conoció esta semana y fue difundida por la agrupación H.I.J.O.S., luego de los trabajos de identificación realizados sobre restos óseos encontrados en el predio de la guarnición militar de La Calera, donde funcionó uno de los principales centros de tortura y exterminio del país.

Quién era Ramiro Sergio Bustillo Rubio, el mendocino desaparecido en 1977

Ramiro Sergio Bustillo Rubio, oriundo de San Rafael, tenía 27 años cuando fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la vía pública en Córdoba.

En ese momento era estudiante de cuarto año de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajaba como obrero y militaba en el Partido Comunista, donde utilizaba el nombre de militancia “Antonio”.

Bustillo estaba casado con Alicia Noemí De Leonardi y tenía un hijo. Al momento de su desaparición, su esposa estaba embarazada de su segunda hija, Eliana, a quien nunca llegó a conocer.

Tras su secuestro, Ramiro Bustillo Rubio fue trasladado a distintos centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura militar en Córdoba.

De acuerdo con los registros judiciales, permaneció cautivo en el Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2), uno de los principales espacios de represión ilegal, y posteriormente fue llevado al excentro clandestino La Perla, ubicado en Malagueño.

Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados años después, en la sentencia dictada el 25 de agosto de 2016 en el marco de la megacausa La Perla-La Ribera-D2, uno de los procesos judiciales más importantes por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

Hoy sabemos dónde está.@hijoscba comunicó que Ramiro Sergio Bustillo Rubio es una de las 12 víctimas cuyos restos fueron encontrados en terrenos del ex centro clandestino La Perla e identificados. Fue desaparecido en 1977. Militaba en el Partido Comunista. pic.twitter.com/pusnQT4uVZ — H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) March 13, 2026

La identificación de Ramiro Sergio Bustillo Rubio se produjo junto a la de otras once víctimas de la dictadura, cuyos restos fueron hallados en septiembre de 2025 en el terreno de la guarnición militar de La Calera, cerca del predio donde funcionó La Perla.

El trabajo fue realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que llevó adelante tareas de prospección y excavación arqueológica ordenadas por la Justicia en el marco de la búsqueda de enterramientos clandestinos vinculados al centro de detención. La investigación demandó más de dos décadas de trabajo, que incluyó la recopilación de testimonios, análisis forenses y diversas excavaciones hasta lograr la identificación de las víctimas.

La Perla, uno de los mayores centros de represión de la dictadura

El excentro clandestino La Perla fue uno de los principales centros de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante la dictadura cívico-militar en Argentina entre 1976 y 1983.

El lugar estaba bajo la órbita del militar Luciano Benjamín Menéndez, uno de los represores más emblemáticos del régimen, quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad en 2008 y falleció diez años después.

Según estimaciones de organismos de derechos humanos y registros judiciales, entre 2.200 y 2.500 personas pasaron por La Perla en condición de detenidas-desaparecidas.

El centro clandestino fue cerrado hacia fines de 1978 y actualmente funciona como un espacio de memoria, destinado a preservar la historia y recordar a las víctimas del terrorismo de Estado.