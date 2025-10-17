Hoy te enseñamos cómo hacer tortitas raspadas con solo cinco ingredientes

Cuando el frío se instala, el mate pide compañía y aparecen los pensamientos panaderos, nada mejor que volver a lo casero. Esta preparación clásica, con ingredientes simples, invita a reconectar con lo nuestro y llenar la cocina de aromas familiares.

Con la llegada de un frente frío a Mendoza, el cuerpo pide abrigo y la cocina se convierte en refugio. En esos días en que el mate se vuelve protagonista, las tortitas raspadas reaparecen como el acompañamiento perfecto. Crocantes, doradas y con ese sabor familiar. Además nada mejor que prepararlo en casa, con pocos ingredientes, sin complicaciones y saber exactamente qué es lo que comemos.

Para hacer las mejores raspaditas caseras, solo necesitás cinco básicos que seguro tenés en la alacena:

1 kg de harina común 000 (también puede ser 0000)

500 ml de agua caliente (sin hervir)

200 g de grasa vacuna derretida y caliente

30 g de sal (una cucharada colmada y un poquito más)

½ cucharada de azúcar

La preparación es simple: En un bowl grande, colocá la harina, la sal y el azúcar. Agregá la grasa derretida y el agua caliente. Después mezclá con una cuchara al principio y luego empezá a amasar con las manos. La masa debe quedar blanda. Amasá durante varios minutos hasta que esté lisa y elástica.

Luego formá una bola y dejala descansar tapada por 30 minutos. Dividí la masa en bollitos de unos 90 g cada uno y bollá nuevamente y dejalos reposar otros 10 minutos tapados.

Pasado ese tiempo aplaná cada bollo con la palma de la mano hasta formar las clásicas tortitas y haceles un pequeño corte en el centro. Colocalas en una placa sin enmantecar y dejalas reposar 15 minutos más. Llevá al horno precalentado a 200 °C durante unos 20 minutos, hasta que estén doradas.

Ahora sí pone la pava y tomate unos buenos mates o café. Acompañalas con manteca, azúcar, dulce o para los amantes de los salado con algún queso, fiambre, palta huevo o simplemente solas que son un verdadero placer.