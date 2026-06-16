Hoy juega Argentina y la ilusión vuelve a rodar: cómo participar por picaditas para disfrutar en familia

La Selección argentina debuta este martes en el Mundial 2026 frente a Argelia y la ilusión vuelve a encenderse. Además, sortean picaditas para alentar el partido: cómo participar y cuáles son los datos clave del encuentro.

La pasión mundialista vuelve a encenderse este martes con la presentación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. En medio de la expectativa por ver nuevamente al equipo campeón del mundo, una propuesta invita a los hinchas a vivir la previa de una manera especial: participando por picaditas de @madrid.charcuteria para compartir antes —o, si se puede, durante— el partido.

“Hoy juega Argentina y la ilusión vuelve a rodar”, señala la consigna del sorteo que busca sumar color a la jornada futbolera. Para participar, los fanáticos solo deben contar en los comentarios cuál es su cábala con la Selección: desde usar la misma camiseta y sentarse en el mismo lugar, hasta reunirse con el grupo de siempre o repetir un ritual infaltable cada vez que juega la Albiceleste.

La propuesta llega en una jornada cargada de expectativa para los dirigidos por Lionel Scaloni, que harán su debut en el Grupo J del Mundial frente a Argelia.

Cuándo juega Argentina y a qué hora

La Selección argentina enfrenta a Argelia este martes 16 de junio por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 22 (hora argentina) y marcará el inicio del camino albiceleste en la Copa del Mundo.

Argentina comparte grupo con Argelia, Austria y Jordania. Luego del debut, volverá a jugar el 22 de junio ante Austria y cerrará la fase de grupos el 27 frente a Jordania.

Cómo llega Argentina al Mundial 2026

La Selección argentina vuelve a competir con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022 y consolidar una nueva generación de futbolistas bajo el mando de Scaloni. El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, es además el primero en la historia con 48 selecciones participantes.

El nuevo formato amplió la fase de grupos y promete un torneo más extenso, con más partidos y nuevas selecciones buscando hacer historia.

Cómo participar del sorteo

Para sumarte al sorteo de picaditas, solo tenés que comentar cuál es tu cábala cuando juega Argentina en el posteo de Instagram de Canal 9. La suerte ya empezó a rodar, y esta vez puede venir acompañada de algo rico para compartir mientras la Selección sale a la cancha.