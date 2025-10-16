Hoy cocinamos un pan casero fácil y rápido para el sanguchito del picnic

Ideal para llevar al aire libre: una masa tierna, crocante por fuera y lista en pocos pasos. Sin complicaciones ni ingredientes raros, solo ganas de disfrutar algo rico hecho en casa.
En redes sociales, las recetas virales suelen prometer resultados mágicos con poco esfuerzo. Pero cada tanto aparece una que cumple lo que promete: sabor real, pasos simples y un resultado que funciona. Hoy te traemos una receta de pan casero ideal para preparar en casa sin complicaciones y llevar al picnic para hacerte un gran sanguchito. Con apenas cuatro ingredientes y un amasado breve, esta receta se volvió tendencia por su practicidad y textura confiable.
Los ingredientes son básicos y accesibles:
- 300 gramos de harina común
- 180 ml de agua tibia
- 7 gramos de levadura seca
- 5 gramos de sal.
En un bowl, se mezcla la harina con la sal, se incorpora la levadura y luego el agua. Se amasa durante unos minutos hasta lograr una masa suave y uniforme. Este paso es clave para activar el gluten y lograr una miga aireada, sin necesidad de técnicas profesionales.
Una vez lista la masa, se deja reposar tapada durante aproximadamente una hora, hasta que duplique su volumen. Luego se desgasifica con suavidad, se forma el bollo y se deja levar nuevamente por unos 30 minutos. Mientras tanto, se precalienta el horno a 220 °C, con una fuente de agua en la base para generar vapor y favorecer una corteza crocante.
@vanessarecetas Pan casero de esos que siempre quedan bien💪🏻 300 grs de harina. 7 grs de levadura seca. 5 grs de sal. 180 ml de agua tibia. Horno a 220 grados hasta que estén doraditos. Hacelos y contame💜 #uruguay ♬ sonido original – vanessarecetas
El pan se hornea durante 30 a 35 minutos, hasta que esté dorado y suene hueco al golpear la base. Se recomienda dejarlo enfriar sobre rejilla para evitar que se humedezca. El resultado es un pan de miga tierna, corteza firme y sabor profundo, ideal para preparar sanguchitos.
Si ya tenés el pan casero listo, es momento de armar esos sanguchitos que se roban el picnic. Acá van algunos tips clave para que queden sabrosos, frescos y bien presentados:
🧀 1. Elegí buenos ingredientes base
Usá queso y jamón de calidad, preferentemente feteados finos. El queso tipo tybo, gouda o fontina derrite bien y suma cremosidad. El jamón cocido natural o crudo tipo serrano aporta sabor sin necesidad de mucho más.
🥬 2. Sumá algo fresco y algo untuoso
Para equilibrar, agregá hojas verdes (rúcula, espinaca baby o lechuga mantecosa) y un toque de untuosidad: mayonesa casera, hummus, queso crema o mostaza suave. Si querés un plus, una rodaja de tomate o pepino fresco suma textura y frescura.
🧺 3. Envolvé bien para transportar
Usá papel manteca o film y luego una servilleta de tela o repasador. Así evitás que se desarmen y mantenés la temperatura. Si llevás varios, marcá con etiquetas qué tiene cada uno.
🧄 4. Variá con rellenos simples pero efectivos
- Clásico: jamón, queso, tomate y lechuga
- Vegetariano: queso crema, palta, zanahoria rallada y rúcula
- Mediterráneo: jamón crudo, queso blando, aceitunas negras y albahaca
- Proteico: pollo desmenuzado, mostaza y espinaca