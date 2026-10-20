Horror en el país: asesinó a su pareja, a su hijo de 11 años y a su madre

Un hombre de 50 años mató a su pareja, a su hijo y a su madre en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Después de cometer los asesinatos, escapó hacia Burzaco y se arrojó debajo de un camión. Antes del hecho, había enviado un mensaje a un familiar en el que escribió: “Me obligaron a hacer esto”.

Un triple crimen que sucedió este martes en la localidad bonaerense de Monte Grande, conmocionó al país. Un hombre de 50 años asesinó a su pareja, Laura Susana Prediger, de su hijo Santino, de 11 años, y a su madre, Susana Castillo Toscanini, de 73. Tras los homicidios, escapó hacia Burzaco, donde se quitó la vida al arrojarse al paso de un camión.

El caso se descubrió durante la mañana, luego de un llamado al 911 que alertó a la Policía sobre lo ocurrido en una vivienda ubicada en la calle Los Claveles al 700. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron los cuerpos de la mujer y del niño. Poco después, en una casa lindera, hallaron a la tercera víctima.

La primera víctima identificada fue Laura Susana Prediger, quien estaba en el ingreso al comedor. En una de las habitaciones de la vivienda, los policías encontraron a su hijo Santino, de 11 años. En ese mismo dormitorio había una escopeta de doble caño que se sospecha que fue utilizada en los asesinatos.

Luego, los efectivos inspeccionaron la propiedad lindera, ubicada hacia la calle Alfonso Amat, donde vivía la madre del acusado, Susana Castillo Toscanini, de 73 años. La mujer estaba muerta en el piso de la cocina.

Cómo descubrieron al autor del triple crimen

Mientras la Policía Científica trabajaba en las escenas de los asesinatos, cerca de las 7.30 otro llamado alertó sobre un hombre que se había arrojado al paso de un camión Mercedes-Benz en la avenida Monteverde, a la altura de Burzaco, en el partido de Almirante Brown.

Al identificarlo, los investigadores confirmaron que se trataba de Damián Darío Santillán, señalado como el autor del triple homicidio.

Los cuerpos de las cuatro personas fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de las autopsias. Durante las primeras inspecciones, los peritos detectaron una herida sangrante en el cuerpo de Prediger y una lesión similar en la cabeza de su hijo.

La causa fue caratulada como triple homicidio seguido de suicidio y quedó a cargo de personal de la Superintendencia de Seguridad A;BA Sur II y de la fiscal Ana Río, titular de la Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Esteban Echeverría.

Las amenazas antes del triple crimen

A partir de las primeras tareas de investigación y de los testimonios recogidos, los investigadores establecieron que Prediger y Santillán estaban en pareja desde hacía 20 años, aunque no estaban casados.

Según publicó el diario Clarín, antes de los hechos el hombre había enviado un mensaje a un familiar en el que escribió: “Me obligaron a hacer esto”.

Esa frase quedó incorporada a la investigación, que busca reconstruir las horas previas al triple crimen y establecer cómo se desencadenaron los asesinatos.