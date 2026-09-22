Homero Pettinato amenazado de muerte en pleno vivo del streaming OLGA

El conductor interrumpió su programa tras recibir un gesto intimidatorio de un hombre que lo hostiga desde hace meses. El mismo sujeto persigue a Sofía Gonet desde hace más de una década y el caso ya está en manos de la Justicia porteña.

Lo que debía ser una transmisión habitual en el estudio del streaming OLGA terminó en un momento de tensión extrema. Mientras Homero Pettinato conducía su programa, un hombre apareció frente al ventanal y realizó un gesto de degüello. La escena quedó registrada en cámara y generó alarma inmediata entre los presentes.

El conductor explicó que no se trataba de un desconocido: desde hace tiempo recibe mensajes violentos de este sujeto, identificado en redes como Hernán Bloquero, quien lo amenaza con frases como “te voy a pegar un tiro en la cabeza”.

Tras el episodio, Pettinato interrumpió la emisión y se dirigió a la Comisaría Vecinal 14 B para radicar la denuncia. Allí solicitó una perimetral y un botón antipánico, convencido de que el acosador puede volver a presentarse en lugares públicos. La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6, a cargo del fiscal Federico Jorge Taramelli, con intervención de la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad.

El vínculo con Sofía Gonet

La situación se vuelve aún más inquietante al sumar el testimonio de Sofía “La Reini” Gonet, expareja de Pettinato. Ella reveló que el mismo hombre la acosa desde hace más de diez años, con mensajes constantes, rituales de brujería y hasta un santuario con fotos suyas. Además, cada pareja que tuvo Sofía fue blanco de amenazas, lo que incluye a Pettinato.

El acosador llegó a tatuarse el rostro, los ojos y el nombre de la influencer, reforzando una obsesión parasocial que se trasladó del plano digital al presencial. “La Justicia no hace nada”, denunció Gonet, quien vive con miedo y evalúa presentar su propia denuncia.