H&M prepara el desembarco en Argentina y promete revolucionar el mercado de la moda accesible

La cadena sueca abrirá su primera tienda en Buenos Aires en 2026. La llegada de H&M marca un hito en el sector y anticipa una fuerte competencia en el segmento de la moda rápida.

La reconocida marca internacional H&M estaría cada vez más cerca de instalarse en Argentina. Según fuentes del sector inmobiliario, la apertura de su primer local en Buenos Aires se concretaría en el segundo semestre de 2026, en el marco de una estrategia de expansión hacia Latinoamérica.

El shopping Alto Palermo aparece como el principal candidato para recibir la primera tienda de la cadena sueca. El grupo IRSA, administrador de varios de los centros comerciales más importantes del país, estaría detrás de las negociaciones que permitirían el desembarco.

Fundada en 1947, H&M se consolidó como una de las cadenas de moda rápida más relevantes del mundo, con más de 4.000 locales en 79 países. Su modelo de negocio se basa en ofrecer prendas de tendencia a precios accesibles, con colecciones que se renuevan constantemente. En 2025, la compañía alcanzó una facturación cercana a los 22.100 millones de dólares, según Forbes.

La posible llegada de H&M genera expectativas en el mercado local. “Si se concreta, será un movimiento que puede redefinir la competencia en el sector, obligando a las marcas instaladas a ajustar precios y estrategias”, señaló la consultora en retail Mariana López Juré.

El desembarco también abre un debate sobre el impacto en la industria textil nacional. Algunos especialistas advierten que la presencia de una cadena global podría presionar a los fabricantes locales, mientras que otros destacan la oportunidad de dinamizar el consumo y atraer turismo de compras. “La clave estará en cómo se articule la oferta internacional con la producción argentina”, opinó el economista Julián Fernández.

Los consumidores argentinos, especialmente los más jóvenes, esperan con entusiasmo la apertura. “Hace años que seguimos las colecciones por internet o comprando afuera y ahora podríamos acceder directamente en el país”, comentó Carolina Méndez, estudiante de diseño de moda. La expectativa se refleja en redes sociales, donde la noticia generó miles de interacciones.

De concretarse, la llegada de H&M Argentina se posicionaría como uno de los eventos comerciales más relevantes del año. La apertura de su primer local marcaría un hito en el mercado de la moda y reforzaría a Buenos Aires como destino regional de compras. La competencia con cadenas como Zara y Forever 21 promete intensificar la oferta y ampliar las opciones para los consumidores locales.