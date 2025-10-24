¿Hay que llevar lapicera para votar?: esto respondió la Cámara Nacional Electoral sobre las elecciones del domingo

Este domingo 26 de octubre se vota por primera vez con la Boleta Única de Papel en todo el país. La Cámara Nacional Electoral aclaró si es obligatorio llevar lapicera y cuáles están permitidas para marcar el voto de forma válida.

Por primera vez, las elecciones legislativas nacionales 2025 en Argentina se realizarán con la Boleta Única de Papel (BUP), un nuevo sistema que busca simplificar y transparentar el proceso electoral. El cambio generó varias dudas entre los votantes, una de las más comunes: ¿hay que llevar una lapicera para votar?

Desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) aclararon que no es obligatorio llevar lapicera, ya que en cada mesa de votación se entregará una birome indeleble junto con la boleta. Sin embargo, quienes prefieran usar una propia también podrán hacerlo, siempre y cuando no sea lápiz ni tinta borrable.

Las lapiceras oficiales fueron adquiridas por el Ministerio del Interior a través de una licitación pública y cumplen con requisitos específicos: tinta negra indeleble, punta gruesa de 1 mm y la leyenda “Elecciones Argentinas” impresa en el cuerpo. Su tinta permanente garantiza que el voto no pueda alterarse ni borrarse.

@camaraelectoral 🗳️ En las próximas Elecciones Nacionales 🇦🇷vamos a votar, por primera vez, con la Boleta Única de Papel ✍🏼 📌 Recordá que el Presidente de mesa te va a dar la BUP y una lapicera indeleble 🖊️ ♬ sonido original – Cámara Nacional Electoral

El secretario de la CNE, Sebastián Schimel, explicó que “no hay una tinta especial ni máquina que lea las marcas, por lo tanto, cualquier birome que no se borre es válida”. Además, aclaró que si un votante se equivoca, puede pedir una nueva boleta al presidente de mesa, quien dejará constancia del reemplazo en un acta.

La Boleta Única de Papel reúne en una sola hoja a todos los candidatos y partidos, organizados por columnas y categorías. Los votantes deberán marcar con una cruz, tilde, círculo o punto su elección, siempre que el trazo sea claro y visible.

¿Dónde voto?: cómo consultar el padrón electoral por WhatsApp

A pocos días de las elecciones legislativas nacionales 2025, los ciudadanos argentinos ya pueden conocer su lugar de votación de manera rápida y sencilla a través de WhatsApp. La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó un chatbot llamado Vot-A, que permite consultar el padrón electoral, además de brindar información sobre autoridades de mesa, el voto exterior y cómo justificar la no emisión del sufragio.

Cómo consultar el padrón electoral por WhatsApp