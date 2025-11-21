Hallaron un cuerpo en Santa Cruz y analizan si pertenece a los jubilados buscados en Chubut

La aparición de restos en la costa patagónica abre un nuevo capítulo en la investigación y mantiene en vilo a la comunidad, mientras especialistas forenses trabajan para aportar certezas.

La provincia de Santa Cruz se convirtió en escenario de un hallazgo que podría esclarecer uno de los casos más sensibles de las últimas semanas. En las costas santacruceñas fue encontrado un cuerpo, y los investigadores trabajan para determinar si corresponde a alguno de los dos jubilados desaparecidos en octubre mientras viajaban desde Comodoro Rivadavia hacia Camarones.

Los desaparecidos son Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69. Ambos habían iniciado un recorrido el 11 de octubre por la zona costera y desde entonces no se supo más de ellos. La búsqueda incluyó operativos con drones, cuatriciclos y rastrillajes en áreas de difícil acceso, coordinados por el Ministerio de Seguridad de Chubut.

El hallazgo del cuerpo, confirmado por fuentes judiciales, abrió un nuevo capítulo en la investigación. Los restos fueron trasladados para ser sometidos a estudios forenses y cotejos de ADN. “La autopsia y los análisis genéticos son la única vía para establecer con certeza la identidad”, explicó un especialista en criminalística consultado por medios nacionales.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, sostuvo que la hipótesis más fuerte es que “el mar pudo haber arrastrado a los jubilados”. Sin embargo, aclaró que hasta que no se tengan resultados oficiales, todas las líneas de investigación siguen abiertas. “La prioridad es dar respuestas a las familias y mantener la transparencia del proceso”, señaló.

La comunidad de Comodoro Rivadavia y Camarones permanece en vilo. Vecinos y allegados se sumaron a los operativos de búsqueda desde el inicio, y ahora esperan que las pericias aporten claridad. “Cada hallazgo es un paso hacia la verdad, pero también un momento de enorme angustia”, expresó un psicólogo especializado en acompañamiento a familiares de desaparecidos.

El caso también reabre el debate sobre la seguridad en zonas costeras y la necesidad de reforzar protocolos de búsqueda. Expertos en rescate remarcan que las condiciones del mar en esa región pueden ser extremas y que los operativos requieren recursos constantes. “La geografía de Santa Cruz y Chubut plantea desafíos únicos, donde cada hora de demora puede ser decisiva”, advirtió un especialista en emergencias.

Por ahora, la incógnita sigue abierta. El cuerpo hallado en Santa Cruz podría ser la clave para resolver el misterio de los jubilados desaparecidos, pero hasta que los estudios forenses concluyan, la investigación se mantiene en curso. La expectativa está puesta en los próximos días, cuando se conozcan los resultados que podrían dar un cierre —aunque doloroso— a una búsqueda que lleva más de un mes.