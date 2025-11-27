Hallaron un cuerpo en el mar de La Serena e investigan si corresponde al joven sanjuanino desaparecido

Un operativo marítimo detectó un cadáver en la costa y las autoridades chilenas iniciaron pericias forenses para establecer su identidad. El caso está bajo investigación de la Fiscalía Regional junto a la Policía de Investigaciones, que buscan confirmar si se trata del adolescente.

La Fiscalía de Coquimbo investiga el hallazgo de un cuerpo en la playa Cuatro Esquinas, en La Serena, Chile, y busca determinar si se trata de Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente argentino de 17 años que había desaparecido el pasado 17 de noviembre tras ser arrastrado por una ola. El caso conmociona tanto a la comunidad local como a la provincia de San Juan, de donde era oriundo el joven.

El hallazgo se produjo hoy, cuando una embarcación de fiscalización pesquera detectó un cuerpo flotando en el mar. De inmediato, personal de la Gobernación Marítima de Coquimbo intervino y trasladó el cadáver al puerto, donde fue entregado a la Policía de Investigaciones (PDI) y al Laboratorio de Criminalística para las pericias correspondientes.

Según fuentes oficiales, el cuerpo fue remitido al Servicio Médico Legal para realizar la autopsia y confirmar la identidad. La Brigada de Homicidios de la PDI trabaja en coordinación con la Fiscalía para esclarecer si efectivamente se trata del joven argentino desaparecido, cuya búsqueda había sido suspendida días antes por falta de resultados.

ASÍ FUE EL RESCATE DE LOS ARGENTINOS ARRASTRADOS POR EL MAR EN CHILE Cinco jóvenes argentinos de entre 12 y 22 años se metieron al mar en la peligrosa playa Cuatro Esquinas, en La Serena, y fueron arrastrados por la corriente. Cuatro de ellos fueron rescatados por Francisco… pic.twitter.com/22QucMCSyr — Clarín (@clarincom) November 19, 2025

Alejandro Cabrera Iturriaga había viajado a La Serena junto a familiares y, mientras disfrutaban de la playa, fueron sorprendidos por una ola que los arrastró mar adentro. Algunos de los jóvenes de entre 12 a 20 pudieron ser rescatados por una persona que pasaba por el lugar pero el menor no pudo ser localizado. Durante más de una semana, equipos de la Armada, drones y personal especializado realizaron operativos de búsqueda en la zona, sin éxito.

La familia del joven había realizado incluso una ceremonia simbólica en la playa, en señal de despedida, con la esperanza de que el mar devolviera el cuerpo. El hallazgo de este jueves reavivó la expectativa de obtener una respuesta definitiva, aunque las autoridades insisten en que será necesario esperar los resultados forenses para confirmar la identidad.

FINALIZA LA BÚSQUEDA DEL ADOLESCENTE SANJUANINO EN CHILE Las autoridades de La Serena (Chile) darán por finalizada hoy la búsqueda de Alejandro Cabrera (17), el joven sanjuanino radicado allí que desapareció hace una semana. Su familia realizó una emotiva ceremonia con velas y… pic.twitter.com/VHGBYV8Xuh — Clarín (@clarincom) November 24, 2025

El caso expone nuevamente los riesgos de las playas del pacífico, muy concurridas por turistas argentinos y chilenos, donde las condiciones del mar suelen ser peligrosas. Las autoridades locales remarcaron la importancia de respetar las advertencias de seguridad y evitar zonas de fuerte oleaje, especialmente en sectores como Cuatro Esquinas.

La investigación continúa bajo la conducción de la Fiscalía Regional de Coquimbo, que deberá determinar las circunstancias del hallazgo y confirmar si el cuerpo corresponde al adolescente sanjuanino. Mientras tanto, la comunidad argentina en Chile y la familia del joven aguardan con expectativa y dolor los resultados oficiales que permitan cerrar este capítulo marcado por la tragedia.