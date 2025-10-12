Hallaron sano al niño de 5 años que era buscado tras el asesinato de su mamá y su abuela: detuvieron a su padre

El menor fue encontrado en buen estado en un hotel en Gualeguaychú, Entre Ríos. Su padre quedó detenido y será trasladado a Córdoba, donde está acusado de asesinar a su expareja y a la madre de ella.

El niño Pedro Rodríguez Laurta, de cinco años, fue hallado este domingo en Gualeguaychú, tras un operativo conjunto entre la Policía Federal Argentina, la Policía de Entre Ríos y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Se encontraba junto a su padre, Pablo Laurta, quien fue detenido y permanece bajo custodia judicial.

El hallazgo ocurrió en un hotel céntrico de la ciudad entrerriana, luego de que un aviso a la línea 134 alertara sobre la posible presencia del sospechoso y el menor. Pedro fue revisado por personal médico y se confirmó que se encuentra fuera de peligro. El niño quedó al resguardo del área de Niñez de Entre Ríos.

El doble crimen en Córdoba

El sábado, en una vivienda del barrio Villa Serrana, en la ciudad de Córdoba, fueron encontradas muertas Luna Giardina, de 29 años, y su madre, Mariel Zamudio. Ambas presentaban heridas de arma de fuego.

Los investigadores señalan a Pablo Laurta, expareja de Giardina y padre de Pedro, como el principal sospechoso del doble femicidio.

Tras el hecho, el hombre habría escapado junto al niño, lo que derivó en la activación del Alerta Sofía y un pedido de captura internacional emitido por Interpol.

Antecedentes de violencia

Luna Giardina había denunciado reiteradas veces a su expareja por violencia de género.

Según los registros judiciales, la mujer se había mudado desde Uruguay a Córdoba hace casi tres años junto a su hijo, luego de denunciar que Laurta intentó ahorcarla. Contaba con un botón antipánico, pero la joven no llegó a activarlo al momento del ataque.

Investigación y traslado

El detenido será trasladado a Córdoba en las próximas horas para ser indagado por doble homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, además de sustracción de menor.

La Fiscalía de Violencia Familiar de Córdoba continúa reuniendo pruebas y testimonios. En tanto, el niño permanece bajo contención psicológica y asistencia del equipo interdisciplinario del Ministerio de Desarrollo Social.