Hallaron a una bebé recién nacida en un tacho de basura en San Martín

La beba es prematura, nació con 36 semanas de gestación y permanece en Terapia Intensiva, aunque su estado de salud es estable. La Justicia investiga el caso como abandono de persona.

Un hecho conmocionante se registró en las últimas horas en el partido bonaerense de San Martín, donde una beba recién nacida fue encontrada dentro de un tacho de basura, sin ropa y con signos de haber nacido recientemente. La menor fue rescatada a tiempo y permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva de Neonatología, con evolución favorable.

De acuerdo al parte policial, el hallazgo se produjo en la avenida Riobamba al 2300, durante la madrugada de este miércoles. Tras una alerta al sistema de emergencias, un móvil policial se acercó al lugar y constató la presencia de la recién nacida prematura, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson.

Según informó Noticias Argentinas, la beba es recién nacida de aproximadamente 36 semanas de gestación, con un peso de 1.890 gramos, y que se encuentra clínicamente estable, aunque bajo cuidados intensivos por su condición de prematura.

Según la evaluación médica, el parto habría sido natural y domiciliario, y el cordón umbilical fue cortado de manera artesanal. Además, se estimó que el nacimiento se produjo cerca de las 5 de la mañana, pocas horas antes de que la menor fuera encontrada.

El caso quedó a cargo de la UFI N° 03 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de abandono de persona. En el marco de la investigación, se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a la persona que dejó a la beba en el lugar.

El personal del hospital decidió llamar a la niña “Verónica”, en reconocimiento a la teniente primera Ayala Verónica, la oficial que intervino en el hallazgo tras recibir la alerta y permitió que la menor fuera asistida a tiempo.