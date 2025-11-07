Hacer un spray aromatizante es mucho mas fácil de lo que creías

Perfumar los ambientes del hogar de forma saludable, económica y personalizada es más sencillo de lo que parece. Los sprays aromatizantes naturales se convirtieron en una alternativa cada vez más elegida frente a los productos industriales, que suelen contener compuestos sintéticos y fragancias artificiales. Con ingredientes accesibles y un procedimiento breve, es posible crear mezclas que limpian, relajan y energizan cada rincón de la casa.

La clave está en aprovechar las propiedades de plantas frescas como la lavanda, el romero, la naranja o el eucalipto, combinadas para lograr una fórmula efectiva y duradera. Estos preparados caseros no solo perfuman, también pueden contribuir a mejorar la calidad del aire interior y generar climas emocionales según la combinación elegida.

Para preparar un spray básico, se recomienda cortar hojas y flores de lavanda y romero. Se hierven en una taza de agua durante diez minutos, se deja enfriar y se cuela. A esa infusión se le agrega media taza de alcohol —preferentemente de 70°— y una cucharadita de bicarbonato de sodio. La mezcla se guarda en un frasco con atomizador y está lista para usar. Puede aplicarse sobre cortinas, almohadas, sillones o directamente en el aire.

La lavanda aporta notas florales que favorecen el descanso, mientras que el romero tiene efectos purificadores y estimulantes. “Estas plantas tienen propiedades antimicrobianas y relajantes que pueden mejorar el ambiente del hogar sin recurrir a químicos agresivos”, señala la bioquímica Laura Paredes, especialista en fitoterapia aplicada al entorno doméstico. “El alcohol actúa como conservante y el bicarbonato ayuda a neutralizar olores”, agrega.

Otras combinaciones posibles incluyen naranja y canela, ideal para crear una atmósfera cálida y hogareña, y eucalipto con menta, recomendada para espacios de trabajo o zonas comunes por su efecto refrescante y energizante. En todos los casos, se puede ajustar la intensidad del perfume variando la proporción de plantas o el tiempo de hervor. También es posible incorporar unas gotas de aceite esencial para potenciar el resultado.

Para conservar el spray en buen estado, se sugiere guardarlo en un lugar fresco y oscuro, y agitarlo antes de cada uso. Si se utiliza agua destilada en lugar de agua de la canilla, se prolonga su vida útil. Además, conviene probarlo primero en una pequeña superficie para evitar manchas, especialmente en telas delicadas.

Aromatizar el hogar de manera natural es mucho más fácil, barato y saludable de lo que se imagina. Con pocos ingredientes y algo de dedicación, se puede transformar el aire de cada ambiente en una experiencia sensorial única, alineada con el bienestar y el cuidado cotidiano. Una práctica que combina tradición, ciencia y creatividad, y que cada vez más personas eligen incorporar a su rutina.