“Gracias por defender con honor la camiseta”: el mensaje que emocionó a la Selección Argentina

Una trabajadora del aeropuerto de Córdoa sorprendió al plantel con un saludo transmitido por frecuencia oficial. Sus palabras se viralizaron y se convirtieron en símbolo de gratitud hacia el equipo tras la final del Mundial 2026.

La llegada de la Selección Argentina al país después de la final del Mundial 2026 estuvo marcada por un gesto inesperado y profundamente emotivo. Desde la torre de control del Aeropuerto Internacional de Córdoba, la controladora aérea Paula Carrevedo tomó la frecuencia y dedicó un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Gracias por defender con honor la camiseta”, expresó con voz firme, en un saludo que rompió la rutina de las comunicaciones y se transformó en un símbolo de gratitud colectiva. La frase, acompañada por otras palabras de aliento, fue recibida con emoción por los pilotos y replicada por miles de hinchas que siguieron el regreso del plantel.

Carrevedo relató luego que no sabía que la Selección llegaría durante su turno. Su compañera Clarisa Vega había escrito el texto y juntas decidieron compartirlo. “Fue un mimo de Dios para mí”, confesó la trabajadora, que lleva 17 años en la profesión y nunca había vivido un episodio similar.

La excepcionalidad del gesto radica en que las comunicaciones aéreas suelen ser estrictamente técnicas. Sin embargo, la autorización del comandante permitió que la voz de la torre se convirtiera en un puente emocional entre el equipo y la sociedad.

El saludo se produjo en un contexto de dolor por la derrota ante España en la final, pero reforzó la idea de que el vínculo entre la Scaloneta y los hinchas trasciende los resultados deportivos. Para muchos, fue la confirmación de que el equipo sigue siendo motivo de orgullo nacional.