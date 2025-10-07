Galletitas de coco y yogurt: una receta fácil, saludable y perfecta para el mate

Con pocos ingredientes y un paso a paso accesible, esta preparación casera se convierte en una aliada para quienes buscan opciones dulces sin complicaciones. Ideal para compartir en casa o llevar como tentempié saludable.
Si hay algo que nos alegra el día, es tener algo rico para acompañar el mate o el café. Y si además es casero, saludable y se prepara en menos de media hora, mejor todavía. Estas galletitas de coco y yogurt natural cumplen con todo eso: son suaves, tienen un toque dulce justo y se hacen con ingredientes que seguro ya tenés en casa.
Para realizar estas galletas, solo necesitás:
- 50 gramos de coco rallado
- 2 huevos
- 40 gramos de yogurt natural sin azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 sobres de stevia (o el endulzante que uses habitualmente)
- 30 gramos de chocolate semiamargo para decorar.
En un bowl, mezclás todo menos el chocolate hasta lograr una masa húmeda. Formás bolitas con las manos, las aplastás un poco y las llevás a una bandeja con papel manteca.
Con el horno precalentado a 200 grados, las cocinás entre 10 y 15 minutos o hasta que estén doradas por fuera pero tiernas por dentro. Una vez frías, podés derretir el chocolate y hacer unos hilos por encima para darles un toque más goloso. Si preferís, también podés saltearlo: quedan riquísimas igual.
Lo mejor de esta receta es que se adapta a lo que tengas en la alacena. Podés sumar avena, cambiar el yogur por uno griego, usar azúcar mascabo o agregarle nueces picadas. Es una base versátil que funciona tanto para un snack de media tarde como para llevar en la vianda.
En tiempos donde buscamos opciones más conscientes y caseras, estas galletitas sin harina ni azúcar agregada son una excelente alternativa. Además, el coco aporta fibra y textura, mientras que el yogurt suma cremosidad y proteínas. Una receta que no solo te resuelve el antojo, sino que también te cuida.