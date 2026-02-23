Fútbol argentino: los clubes decidieron suspender todos los partidos por cuatro días en defensa de la AFA

La Liga Profesional suspendió la fecha 9 del Torneo Apertura y paralizó el fútbol argentino por cuatro días en respaldo a la AFA, tras la denuncia de la ARCA por una presunta deuda millonaria.

La Liga Profesional de Fútbol resolvió suspender la fecha 9 del Torneo Apertura y paralizar la actividad en todas las categorías por cuatro días, en defensa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por una presunta deuda millonaria. La medida fue adoptada por unanimidad en el Comité Ejecutivo.

El fútbol argentino se parará entre el 5 y el 8 de marzo. En una reunión del Comité Ejecutivo, los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol decidieron suspender la novena fecha del campeonato como gesto institucional de respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La determinación se produjo luego de que ARCA denunciara a la entidad madre del fútbol por supuestas irregularidades fiscales vinculadas al pago de Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales correspondientes a distintos meses de 2024 y 2025. El monto observado ascendería a 19.353 millones de pesos.

Según trascendió tras el encuentro dirigencial, se presentó documentación oficial que indicaría que la deuda reclamada es inexistente. Con ese argumento, los clubes votaron de manera unánime avanzar con la suspensión total de la fecha 9 como señal de apoyo a la conducción de la AFA.

En paralelo, la Asociación emitió un comunicado en el que sostuvo que no existe deuda exigible y que los pagos señalados fueron realizados de forma voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

#Institucional Comunicado oficial Los dirigentes de la @LigaAFA solicitaron hoy en Comité Ejecutivo parar el Fútbol Argentino; se adhirieron a la moción los dirigentes de las demás categorías. 📝https://t.co/bUMmhkHLAU pic.twitter.com/YX082bgmzI — AFA (@afa) February 23, 2026

La entidad también cuestionó la postura de la ARCA, al considerar que intenta convertir obligaciones aún no vencidas en la base de una presunta infracción penal tributaria. El planteo ya fue presentado ante la Justicia y se encuentra a la espera de una resolución de la Cámara de Apelaciones.

Qué partidos se suspenden y cómo afecta a los equipos mendocinos

La medida implica un parate general del fútbol argentino en todas las categorías bajo la órbita de la Liga Profesional, incluyendo Primera División y Primera Nacional.

En el caso de los equipos mendocinos: