La nueva normativa busca desarmar el entramado publicitario de una industria que se instaló en el deporte y las redes sociales. También establece controles biométricos, limita los medios de pago y suma herramientas para combatir la adicción al juego.

Las casas de apuestas online perderán uno de sus principales canales para atraer clientes en Argentina. El Congreso de la Nación sancionó una ley que establece fuertes restricciones a la promoción de los juegos de azar por internet y apunta directamente a las estrategias comerciales que utilizan estas empresas para llegar a millones de personas.

La iniciativa, denominada Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, recibió 72 votos afirmativos en el Senado y representa un cambio significativo para un sector que durante los últimos años multiplicó su presencia en el fútbol, los medios de comunicación y las plataformas digitales.

Uno de los aspectos más contundentes de la legislación es la prohibición de la publicidad de apuestas online en distintos espacios de comunicación. La restricción alcanza a la televisión, la radio, los medios gráficos, los sitios web, las redes sociales, los podcasts y la cartelería en la vía pública.

Pero el impacto no terminará allí. Los influencers, famosos, deportistas y figuras públicas tampoco podrán utilizar su popularidad para promocionar estas plataformas. De esta manera, quedarán alcanzadas las campañas que recurren a personalidades reconocidas para captar nuevos usuarios, especialmente entre los seguidores más jóvenes.

El mundo del deporte también deberá adaptarse a las nuevas reglas. La ley prohíbe los patrocinios de casas de apuestas en camisetas de clubes, equipos deportivos y otros espacios vinculados con las competencias. Esto supone un cambio importante para una industria que encontró en el fútbol uno de sus principales escaparates comerciales.

Qué pasará con las casas de apuestas online en Argentina

Las restricciones publicitarias son solamente una parte de la nueva normativa. El texto también incorpora mecanismos de control para evitar que menores de edad accedan a los sitios de apuestas y para limitar las posibilidades de desarrollar conductas compulsivas.

Entre las principales exigencias aparece la verificación biométrica de identidad. Las plataformas deberán implementar sistemas de reconocimiento facial y controles vinculados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Estos procedimientos permitirán comprobar quién está detrás de cada cuenta y dificultar el ingreso de menores de 18 años.

La legislación también establece nuevas condiciones para realizar depósitos. Se restringen los instrumentos de financiación y se prohíbe utilizar tarjetas de crédito para apostar, además de impedir el uso de fondos provenientes de cuentas vinculadas con determinadas prestaciones sociales.

Otro de los puntos destacados es la creación del Registro Nacional de Autoexclusión, una herramienta que permitirá que las personas con problemas relacionados con el juego soliciten el bloqueo de su acceso a las plataformas. El mecanismo busca facilitar que quienes reconocen una conducta problemática puedan tomar distancia de las apuestas.