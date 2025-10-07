Fred Machado reveló cuánto dinero le dio a José Luis Espert y detalló un encuentro en Mendoza

El empresario Federico “Fred” Machado, detenido por presunto lavado de dinero y con vínculos investigados con el narcotráfico, reveló detalles de su relación con el diputado liberal José Luis Espert.

El empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido e investigado por lavado de dinero y presuntos vínculos con el narcotráfico, rompió el silencio y dio detalles sobre su relación con el diputado liberal José Luis Espert, quien recientemente fue imputado por presunto lavado de activos.

Durante una extensa entrevista radial, Machado contó cómo conoció al referente de la Libertad avanza y reveló que le realizó aportes económicos durante su campaña presidencial de 2019. “Espert no me pidió plata, me pidió ayuda”, aseguró el empresario, y explicó que decidió financiar algunos gastos logísticos y de movilidad del entonces candidato.

Machado relató que conoció a Espert en un contexto político, y recordó una reunión en la casa del mendocino Luis Rosales, quien por entonces era vicepresidente del espacio liberal. En ese encuentro, donde también participó el consultor estadounidense Dick Morris, habría surgido la idea de una publicidad política protagonizada por Lilia Lemoine, quien años más tarde se incorporaría al espacio de La Libertad Avanza.

Los aportes y el contrato con Espert

Machado afirmó además que en 2020 firmó un contrato de asesoría con Espert por 200 mil dólares, en el marco de un proyecto minero en Guatemala. “No eran 34 millones de dólares como dice Grabois. Fue un contrato legal por una asesoría técnica”, aclaró, en alusión a las denuncias que el dirigente Grabois, presentó ante la justicia.

Según el empresario, Espert estaba al tanto de sus actividades comerciales y nunca dudó de su inocencia. “Nunca me drogué, nunca transporté drogas. Me investigan porque tuve una empresa vinculada a la aviación y fideicomisos usados para comprar y vender aviones, pero no hay pruebas de que haya cometido delitos”, expresó.

Machado también aseguró que mantuvo contacto con Espert hasta 2021. “Lo volví a ver en Buenos Aires, me creyó. Me dijo algo que nunca supe cómo interpretar: no sé si me dijo ‘con vos me inmolo’ o ‘por vos me inmolan’”, relató.

El empresario consideró que el principal error del diputado fue negar públicamente su vínculo. “La cagada de Espert fue no haberme reconocido. Si hubiera dicho ‘me dio una mano’, hoy no estaría en esta situación”, señaló.

Además, defendió el origen de su patrimonio. “Mi capital lo hice trabajando. La aviación es un rubro de inversión intensiva. Empezás vendiendo un avión chico y terminás con un jet. En Estados Unidos, tener un avión privado es como tener una bicicleta”, graficó.

Espert, bajo la lupa judicial

En paralelo, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, abrió una investigación contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero, a raíz de la denuncia de Grabois.

El expediente analiza la transferencia de 200.000 dólares que el empresario Fred Machado le habría realizado en 2020, monto que figura en el contrato de asesoría que ambos firmaron. Según la denuncia, esos fondos podrían provenir de una organización criminal vinculada al narcotráfico, actualmente investigada en el Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos.

Grabois pidió además que la justicia indague si esos movimientos financieros se encuadran en una posible maniobra de lavado de activos.

Mientras tanto, Espert niega cualquier irregularidad y sostiene que todo lo cobrado fue parte de su trabajo profesional como economista. La causa sigue su curso, con nuevas citaciones y análisis de documentación contable que podrían marcar el rumbo judicial del caso.