Fiesta del Cine: cuándo y en qué cines de Mendoza la entrada va a estar a $4.000

La Fiesta del Cine regresa a la Argentina con entradas a $4.000 en Mendoza y en todo el país. Estrenos, clásicos y preventa online en Cinemark, Cinemacenter y Cinépolis para disfrutar una semana única en la pantalla grande.

La Fiesta del Cine vuelve a la Argentina y promete una semana especial para los amantes de la pantalla grande. Desde el jueves 2 hasta el miércoles 8 de octubre, se podrá acceder a funciones en los principales complejos del país a precios promocionales, en la que será la sexta edición de este evento, que ya es un clásico para los argentinos.

Durante esos siete días, el valor de la entrada general será de $4.000 para películas en 2D, 3D, XD y Confort. Mientras que las funciones en 4D, D-BOX y Premium tendrán un precio de $8.000.

Estrenos y clásicos en cartelera

La programación incluirá tanto estrenos recientes como reversiones de grandes éxitos de taquilla. Entre los títulos confirmados aparecen Una Batalla Tras Otra, Belén, Camina o Muere y El Conjuro 4.

Además, se reestrenarán películas como Superman, Destino Final: Lazos de Sangre, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, Jurassic World: Renace, F1: La Película, Cómo Entrenar a tu Dragón, Lilo y Stitch, Thunderbolts, Una Película de Minecraft, Exterminio: La Evolución, Elio y Mazel Tov.

La grilla también sumará clásicos imperdibles como la trilogía de El Padrino, junto a regresos emblemáticos como Amores Perros y Avatar: El Camino del Agua.

Sin embargo, la cartelera depende de cada cine.

Fiesta del Cine en Mendoza: qué salas participan

En la provincia, los principales complejos ya confirmaron su participación en la Fiesta del Cine 2025. Las entradas se podrán comprar directamente en las boleterías cada día, aunque también habrá preventa online en las páginas oficiales de cada cadena:

Algunas salas sumarán promociones exclusivas con combos de comida y bebidas para completar la experiencia.