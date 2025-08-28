Feriados: ¿cuáles trasladarán cuando caigan fin de semana?

El Gobierno oficializó un cambio en la aplicación de los feriados nacionales: los que coincidan con sábado o domingo podrán moverse al viernes anterior o al lunes siguiente, siempre que sean trasladables. La medida busca evitar que se pierdan días de descanso por caer en fin de semana.

El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo criterio para el tratamiento de los feriados trasladables que coincidan con fines de semana.

A partir del Decreto 614/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, los feriados nacionales que caigan sábado o domingo podrán ser reprogramados al viernes anterior o al lunes siguiente, siempre que estén contemplados como “trasladables” por la normativa vigente.

¿Qué feriados pueden cambiar?

La medida no modifica la lista de feriados existentes ni agrega nuevos días no laborables. Solo aplica a los feriados trasladables, es decir, aquellos que por ley pueden moverse de fecha para favorecer el descanso o el turismo.

Los feriados inamovibles —como el 25 de Mayo o el 9 de Julio— seguirán celebrándose en su fecha original, ya que su modificación afectaría la voluntad legislativa que los instituyó.

Publicación oficial y autoridad de aplicación

El nuevo criterio fue publicado hoy en el Boletín Oficial y establece que la Jefatura de Gabinete de Ministros será la encargada de decidir, en cada caso, si el traslado se realiza al viernes anterior o al lunes siguiente. Esta flexibilidad busca evitar que los feriados trasladables queden “perdidos” cuando coinciden con fines de semana, una situación que hasta ahora no estaba contemplada en la Ley 27.399.

Feriados: ¿Qué dice la ley actual?

La Ley 27.399 regula los feriados nacionales y establece cuáles son trasladables y cuáles inamovibles, pero no especificaba qué ocurría si un feriado trasladable caía sábado o domingo. Esa omisión generaba incertidumbre y dejaba sin resolución casos concretos.

El nuevo decreto viene a cubrir ese vacío normativo, sin alterar el espíritu de la ley ni los días establecidos.