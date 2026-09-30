Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo con el nuevo feriado y cuántos días de descanso quedan

El calendario todavía tiene varios fines de semana largos antes de terminar el año. Octubre tendrá un descanso de tres días, noviembre sumará dos fines de semana largos y diciembre tendrá una combinación de cuatro jornadas consecutivas. Además, ya se pueden anticipar los primeros feriados de 2027.

Si estás pensando en hacer una escapada, viajar o simplemente querés saber cuándo es el próximo feriado en Argentina, todavía quedan varias oportunidades para organizar un descanso antes de que termine 2026. El próximo feriado nacional será en octubre y permitirá disfrutar de un fin de semana largo. Pero el calendario todavía guarda varias fechas importantes: noviembre tendrá dos períodos de tres días y diciembre ofrecerá una combinación de hasta cuatro jornadas consecutivas.

Cuándo es el próximo feriado de 2026

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Como el feriado cae lunes, permitirá formar un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

Qué se conmemora el 12 de octubre

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural busca poner en perspectiva los procesos históricos vinculados con la llegada de los europeos a América y reconocer la diversidad étnica y cultural.

La denominación actual reemplazó al antiguo Día de la Raza. El cambio se realizó en 2010, con el objetivo de dejar atrás ese concepto y poner el foco en el respeto por la diversidad cultural.

Noviembre tendrá dos fines de semana largos

Después del descanso de octubre, el calendario tendrá nuevas fechas para organizar una escapada. La primera llegará a comienzos de noviembre de 2026, con un feriado nacional previsto para el lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Según la información proporcionada, la medida fue establecida mediante el Decreto 1103/2026 y permitirá un nuevo fin de semana largo de tres días:

Sábado 7 de noviembre.

Domingo 8 de noviembre.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional.

La misma norma contempla además dos jornadas con alcance territorial limitado:

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba .

feriado en la . Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, para Mendoza y el resto del país, la fecha de alcance nacional será el lunes 9 de noviembre.

El 20 de noviembre será feriado, pero se trasladará al lunes

Noviembre tendrá otro fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. La fecha se conmemora el 20 de noviembre, pero en 2026 el feriado se trasladará al lunes 23 de noviembre.

Así, habrá tres días consecutivos de descanso:

Sábado 21 de noviembre.

Domingo 22 de noviembre.

Lunes 23 de noviembre: feriado nacional.

Diciembre tendrá un fin de semana de cuatro días

El último mes del año tendrá una de las combinaciones más extensas del calendario. El lunes 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 de diciembre será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Al quedar entre el fin de semana y el feriado, se podrá formar un período de cuatro días consecutivos:

Sábado 5 de diciembre.

Domingo 6 de diciembre.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: feriado nacional.

Hay una diferencia importante entre ambas jornadas: el 7 de diciembre es un día no laborable, mientras que el 8 es un feriado nacional. Por ese motivo, sus efectos pueden ser diferentes, especialmente para quienes trabajan en el sector privado.

Navidad también tendrá un fin de semana largo

El calendario de feriados 2026 terminará con otro período de tres días. El viernes 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad. Al sumarse al sábado 26 y al domingo 27, se formará otro fin de semana largo de tres días.

Todos los fines de semana largos que quedan en 2026

Para quienes quieran organizar viajes, escapadas o simplemente guardar las fechas, estos son los principales períodos de descanso que quedan hasta fin de año:

Fecha Días de descanso Motivo 10 al 12 de octubre 3 días Día del Respeto a la Diversidad Cultural 7 al 9 de noviembre 3 días Visita del papa León XIV 21 al 23 de noviembre 3 días Día de la Soberanía Nacional 5 al 8 de diciembre 4 días Día no laborable turístico + Inmaculada Concepción 25 al 27 de diciembre 3 días Navidad

Importante: el lunes 7 de diciembre tendrá carácter de día no laborable con fines turísticos, por lo que no tiene exactamente el mismo régimen que un feriado nacional.

Cómo empieza el calendario de feriados 2027

Aunque todavía podrían incorporarse nuevos días no laborables con fines turísticos durante 2027, ya hay varias fechas que pueden anticiparse. El año comenzará con un feriado el viernes 1 de enero, correspondiente a Año Nuevo. Al coincidir con el viernes, se formará un período de tres días junto con el sábado y domingo.

En febrero llegarán los feriados de Carnaval, que serán el lunes 8 y martes 9 de febrero. Al sumarse al fin de semana anterior, habrá un descanso de cuatro días consecutivos, desde el sábado 6 hasta el martes 9, aunque resta confirmación del gobierno.