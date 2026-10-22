Femicidio en San Luis: imputaron a la pareja de Gabriela Centeno

Raúl Agustín Bullones, de 29 años, está acusado de asesinar a Gabriela Centeno, de 42, cuyos restos fueron encontrados enterrados y desmembrados en un descampado de la capital puntana. El sospechoso había sido detenido en Las Heras, Mendoza, y trasladado para quedar a disposición de la Justicia.

La Justicia de San Luis imputó a Raúl Agustín Bullones, de 29 años, por el femicidio de Gabriela Centeno, su pareja de 42, y dispuso que permanezca cuatro meses en prisión preventiva. La decisión se tomó este jueves durante una audiencia encabezada por la jueza de Garantía N.º 2, Agustina Dopazo Samper.

La formulación de cargos estuvo a cargo de la Fiscalía de Género N.º 1, integrada por Delia Bringas y Marisol Boschi, que presentó su hipótesis sobre el crimen y los elementos reunidos durante la investigación.

Bullones había sido detenido el 16 de octubre en Las Heras, Mendoza, luego de que se emitiera un pedido de captura nacional. El miércoles fue trasladado a San Luis, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

El acusado está señalado como responsable del asesinato de Centeno, cuyos restos fueron hallados el 13 de octubre en un terreno baldío de la zona oeste de la ciudad de San Luis, en un sector cercano al asentamiento La Patrona y al barrio República.

Por qué la Justicia ordenó la prisión preventiva

Durante la audiencia, la jueza dispuso que Bullones permanezca cuatro meses detenido mientras avanza la causa. Entre los elementos considerados para resolver la medida se mencionaron la falta de domicilio del acusado en San Luis y sus antecedentes penales.

Según se informó, el hombre registra condenas cumplidas en Mendoza, entre ellas una por robo con armas, cuya pena terminó de cumplir en mayo de 2026.

Cómo fue detenido el sospechoso en Las Heras

Bullones fue arrestado el viernes 16 de octubre en el barrio Santa Teresita, de Las Heras, a partir de un requerimiento de la Justicia de San Luis.

De acuerdo con la información policial, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje de Mendoza participaron del operativo luego de recibir el pedido de colaboración del Departamento Homicidios de la provincia vecina.

Cuando los agentes intentaron identificarlo, el sospechoso habría escapado a pie e intentado refugiarse en una vivienda. Sin embargo, los efectivos lograron reducirlo y concretar la detención.

El traslado hacia San Luis se realizó el miércoles, con intervención de personal de Investigaciones y del Comando de Operaciones de Alto Riesgo (COAR), que brindó apoyo durante el procedimiento.

El comisario inspector Diego Albornoz, jefe del Departamento Homicidios de San Luis, destacó la coordinación entre ambas fuerzas de seguridad para localizar al acusado y ponerlo a disposición de la Justicia.

Qué se sabe de la investigación por el femicidio de Gabriela Centeno

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, uno de los testimonios relevantes corresponde a una pareja que llegó a San Luis para concretar la compra de un terreno que Bullones ofrecía en un asentamiento de la zona oeste de la capital.

Según esos testimonios, el encuentro ocurrió el 10 de agosto. En esa oportunidad, Centeno estaba en la precaria vivienda que compartía con el acusado y les indicó a los compradores que Bullones había salido. Cuando finalmente hablaron con él, el hombre les habría dicho que Gabriela se había marchado a Mendoza en un vehículo de una aplicación de transporte.

Los restos de la mujer fueron descubiertos el 13 de octubre en un descampado de la zona oeste de San Luis, luego de que vecinos alertaran a la Policía. Según la información difundida sobre el caso, un perro que escarbaba en el terreno dejó al descubierto parte del cuerpo.

Los investigadores encontraron los restos enterrados en una fosa y otras partes del cuerpo dentro de una bolsa ubicada en las inmediaciones.

Las primeras pericias constataron que Gabriela presentaba lesiones en el rostro y el tórax. Los estudios forenses forman parte de las pruebas que buscan establecer las circunstancias y la mecánica de la muerte.

Quién era Gabriela Centeno, la mujer asesinada en San Luis

Gabriela Centeno tenía 42 años, era mendocina, madre de seis hijos y abuela. Se había trasladado a San Luis junto a su pareja con la expectativa de comenzar una nueva etapa de su vida.

Su muerte generó conmoción en Mendoza y San Luis, provincias vinculadas tanto por su historia personal como por el desarrollo de la investigación.

Mientras la Fiscalía avanza con la recolección de pruebas y la reconstrucción de los últimos días de la víctima, Bullones permanece imputado por femicidio y bajo prisión preventiva por cuatro meses, por disposición de la Justicia puntana.