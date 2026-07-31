Femicidio en San Juan: un hombre mató a su ex pareja a puñaladas en plena calle

Un brutal femicidio conmocionó a la provincia de San Juan este jueves. Gemma Álvarez fue asesinada a cuchillazos tras ser perseguida en inmediaciones de la Costanera y el principal sospechoso es su expareja, Matías Ezequiel Marín, quien fue detenido horas más tarde luego de un operativo policial.

La investigación quedó a cargo del fiscal Iván Grassi, de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales, quien confirmó que la principal hipótesis es la de un femicidio cometido tras una violenta persecución. Además, trascendió que el acusado contaba con antecedentes por hechos de violencia de género.

Cómo fue el ataque

De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, Gemma Álvarez intentaba escapar a bordo de una motocicleta mientras era perseguida a alta velocidad por un automóvil conducido por Marín.

En un tramo del recorrido, el agresor logró cerrarle el paso y acorralarla. Según la investigación, descendió del vehículo y la atacó con un arma blanca, provocándole heridas mortales. La mujer falleció en el lugar.

Tras el crimen, la Policía desplegó un amplio operativo para localizar al sospechoso, que finalmente fue detenido en el departamento de Chimbas.

Hallaron una carta que habría escrito antes del crimen

Mientras avanzaban los allanamientos ordenados por la Justicia, los investigadores encontraron un elemento que ahora es considerado una de las principales evidencias de la causa.

En la vivienda donde residía Matías Ezequiel Marín fue hallada una hoja de cuaderno escrita de puño y letra que, según las primeras observaciones, habría sido redactada por el propio acusado pocos minutos antes de salir de la casa.

El manuscrito estaba sobre una mesa, junto a una lapicera y con el cuaderno abierto.

Entre las frases escritas figura: “Hoy se le acaba el tiempo me lleno de mentiras”. En otro pasaje, el presunto femicida habría escrito: “Perdón mami ya es la tercera noche que no duermo por esa mujer no paro de pensar en las cosas que hicieron y como lo hicieron…”.

La carta podría demostrar premeditación

Según la información incorporada al expediente, el contenido del escrito refleja un fuerte resentimiento hacia su expareja. Allí hace referencia a una presunta infidelidad, afirma que llevaba varios días sin dormir por esa situación y expresa sentirse traicionado después de más de diez años de relación.

Además, responsabiliza a la víctima por el deterioro del vínculo e intenta justificar sus sentimientos mencionando conflictos anteriores, una restricción perimetral que pesaba en su contra y episodios de violencia que, según su versión, ocurrieron durante la convivencia.

Para los investigadores, uno de los aspectos más relevantes es que el acusado pide perdón a su madre y a sus hijas y deja expresiones que indicarían que ya había tomado una decisión definitiva antes del ataque.

Por ese motivo, la carta será sometida a pericias caligráficas para confirmar formalmente su autoría, aunque las primeras observaciones apuntan a que fue escrita por Marín.

Los pesquisas consideran que este hallazgo fortalece la hipótesis de que el crimen no fue producto de un impulso repentino, sino de una acción previamente planificada en un contexto de celos, resentimiento e incapacidad para aceptar el fin de la relación.

Cómo sigue la investigación

Con la detención de Matías Ezequiel Marín, la causa ingresó en una nueva etapa procesal. En las próximas horas, el Ministerio Público Fiscal formalizará la Investigación Penal Preparatoria (IPP), donde expondrá las pruebas reunidas hasta el momento, entre ellas la carta encontrada durante los allanamientos.

También se definirán las medidas cautelares que pesarán sobre el acusado mientras avanza la investigación por el femicidio de Gemma Álvarez.