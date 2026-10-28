Falleció la mamá de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti tenía 74 años y atravesaba un delicado problema de salud. Tras conocerse la noticia, Claudio Tapia y la AFA expresaron sus condolencias al entrenador de la Selección argentina y a su familia.

Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección argentina, falleció a los 74 años en la localidad de Pujato, provincia de Santa Fe. La noticia se conoció este miércoles 28 de octubre, aunque la muerte se produjo durante la noche del martes.

La mujer atravesaba una enfermedad desde hacía varios años y residía en su localidad natal junto a su esposo, Ángel Scaloni. Su fallecimiento representa un duro golpe para el entorno familiar del director técnico, que en distintas oportunidades había manifestado su preocupación por el estado de salud de sus padres.

Tras conocerse la noticia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, publicó un mensaje de apoyo para el entrenador y sus seres queridos. A través de sus redes sociales, expresó sus condolencias y le hizo llegar su acompañamiento en este difícil momento.

“Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá”, escribió el dirigente. Además, agregó: “Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti”.

Quién era Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti vivió gran parte de su vida en Pujato, el pueblo santafesino donde nació y creció el actual entrenador de la Selección argentina. Allí formó su familia junto a su esposo y crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.

Además de su vida familiar, tuvo una trayectoria vinculada a la comunidad, donde se desempeñó como jueza de paz municipal. Su figura era conocida en la localidad, que también es el lugar de origen de uno de los entrenadores más importantes de la historia reciente del fútbol argentino.

Según trascendió, la despedida de Marzetti se realizaría en la intimidad familiar, con la presencia de sus seres queridos.

La emotiva dedicatoria de Scaloni tras ganar la Copa América

La salud de su madre había sido motivo de preocupación para Lionel Scaloni durante los últimos años. En 2021, después de que la Argentina conquistara la Copa América frente a Brasil en el estadio Maracaná, el entrenador le dedicó el título en un mensaje que conmovió a los hinchas.

“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó entonces, al referirse al difícil momento que atravesaba su familia.

La consagración había significado un logro histórico para el seleccionado nacional, que volvió a levantar un título continental después de 28 años. Sin embargo, detrás de la celebración deportiva, el técnico enfrentaba una situación personal compleja por la salud de su madre.

Meses después, en una conferencia de prensa, Scaloni volvió a hablar de sus preocupaciones familiares y dejó en claro cuánto le costaba atravesar aquel momento mientras conducía al equipo nacional.

El recuerdo de aquella dedicatoria volvió a cobrar relevancia tras conocerse la muerte de Marzetti, una noticia que generó muestras de acompañamiento hacia el entrenador y su familia.

El mensaje de la AFA para acompañar al entrenador

La AFA también difundió un comunicado institucional para expresar su pesar por el fallecimiento de la madre del director técnico.

La entidad manifestó sus condolencias a Scaloni y a sus seres queridos, y les transmitió un mensaje de apoyo ante la pérdida. De esta manera, el fútbol argentino se sumó a las expresiones de afecto hacia el entrenador que llevó a la Selección a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Más allá de sus logros deportivos, la noticia vuelve a poner el foco en el costado personal de Scaloni y en el vínculo con su familia, que siempre ocupó un lugar central en su vida.

En medio de este difícil momento, los mensajes de acompañamiento buscan acercarle fuerzas al entrenador y a sus seres queridos tras la pérdida de Eulalia Marzetti.