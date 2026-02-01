“Estoy corriendo la carrera más difícil de mi vida”: el mensaje de Juan Cruz Yacopini tras el grave accidente en El Carrizal

El piloto mendocino publicó su primer mensaje en redes sociales a más de un mes del grave accidente que sufrió en El Carrizal, mientras continúa su recuperación bajo tratamiento médico en Buenos Aires.

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini reapareció este sábado en redes sociales con un mensaje cargado de emoción. Se trata de su primer posteo público desde el grave accidente que sufrió el pasado 19 de diciembre en El Carrizal, mientras se preparaba para competir en el Rally Dakar 2026.

“Estoy corriendo la carrera más difícil de mi vida”, escribió Yacopini en una historia de Instagram, donde también agradeció el acompañamiento recibido durante estas semanas.

“De corazón muchas gracias a todos por pedir por mi salud, espero que me sigan acompañando de la misma manera. De corazón, mil gracias”, agregó.

El joven deportista, de 26 años, permanece en Buenos Aires, donde continúa bajo tratamiento médico especializado.

Cómo fue el accidente de Juan Cruz Yacopini en El Carrizal

El hecho ocurrió el 19 de diciembre, cuando Yacopini navegaba en lancha junto a un grupo de personas en el dique El Carrizal. En un momento decidió arrojarse al agua para bañarse, pero lo hizo en una zona de escasa profundidad, lo que provocó un fuerte impacto contra el fondo.

Como consecuencia del golpe, el piloto sufrió un grave traumatismo y una lesión medular. Sus acompañantes lo trasladaron de inmediato hasta un punto de encuentro sobre Ruta 62, donde fue asistido por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Durante el traslado, Yacopini sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal médico debió realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Luego de ser estabilizado, fue derivado de urgencia al Hospital Perrupato, donde se le diagnosticó politraumatismo grave y shock medular.

Tras una primera estabilización, fue trasladado a la Clínica de Cuyo, donde permaneció más de dos semanas internado en terapia intensiva. El 5 de enero, el vigente campeón mundial de Bajas de la FIA fue derivado en un vuelo sanitario al Instituto Fleni, en la Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente, Juan Cruz Yacopini continúa bajo seguimiento médico y no se descarta un posible traslado al exterior para continuar con su recuperación.