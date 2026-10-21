Este es el mensaje que reciben los clientes de Movistar para pasar a Tuenti: qué hay que hacer y qué pasará con el chip y el número

Los usuarios comenzaron a recibir mensajes que notifican el cambio de prestador. La migración será gradual y automática, pero hay varias dudas sobre cómo será la transición y qué ocurrirá con la línea y las condiciones del servicio.

Los clientes de Movistar Argentina comenzaron a recibir mensajes de texto que les informan que sus líneas pasarán a ser atendidas por Tuenti, en el marco de la reorganización del mercado de las telecomunicaciones tras la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom. La transferencia alcanzará a millones de usuarios y se realizará de manera gradual, con comunicaciones individuales previstas hasta fines de noviembre. Para quienes reciban la notificación, una de las principales dudas es qué ocurrirá con su línea.

El SMS, enviado desde un remitente identificado como Tuenti, comunica que el servicio móvil será prestado por CPS Comunicaciones S.A., la empresa que operará bajo esa marca. El cambio no se concretará de manera simultánea para todos los clientes, sino que avanzará por etapas.

Qué dice el mensaje que reciben los clientes de Movistar

El mensaje de texto informa que, como consecuencia de las condiciones establecidas en el marco de la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, el servicio pasará a ser brindado por otro proveedor.

La comunicación identifica a Tuenti, operada por CPS Comunicaciones S.A., como la compañía que quedará a cargo de las líneas alcanzadas por la transferencia. También señala que la atención continuará con la misma calidad y bajo las condiciones informadas para el proceso.

El SMS incluye vías de contacto para quienes necesiten hacer consultas sobre la migración o quieran solicitar la baja sin cargo. Además, aclara que el remitente no recibe respuestas, por lo que los usuarios deberán comunicarse a través de los canales de atención habilitados.

Por qué los clientes de Movistar pasarán a Tuenti

La transferencia forma parte de la reorganización que se llevó adelante tras la adquisición de Telefónica Argentina por parte de Telecom. Para concretar la operación, fue necesario avanzar con una desinversión que involucra a una parte de la cartera de clientes móviles.

En ese contexto, alrededor de 6 millones de clientes de Movistar pasarán a Tuenti, marca que será operada por Metrotel, según la información difundida sobre el proceso.

El traspaso también contempla aproximadamente 200.000 usuarios de Internet fija. Sin embargo, la migración de las líneas móviles se realizará por etapas y no todos los clientes recibirán la notificación ni cambiarán de prestador en la misma fecha.

Movistar: ¿qué pasará con el número de celular?

Una de las principales inquietudes de los usuarios es si deberán cambiar su número al pasar de Movistar a Tuenti. La información difundida sobre la transición indica que los clientes conservarán su número de celular. El cambio de prestador no implica dar de baja la línea ni contratar una nueva para continuar utilizando el servicio.

Por lo tanto, quienes estén alcanzados por la migración podrán seguir utilizando su número habitual una vez que se concrete el traspaso.

¿Hay que cambiar el chip de Movistar?

No será necesario cambiar el chip, de acuerdo con las condiciones comunicadas para la migración. Los usuarios tampoco tendrán que realizar un trámite para volver a activar la línea por el solo hecho de cambiar de prestador.

La transición se organizará entre las empresas involucradas, con el objetivo de que los clientes puedan continuar utilizando el servicio sin tener que gestionar por su cuenta el cambio de compañía.

¿Qué pasará con el plan, el crédito y la forma de pago?

Otro de los puntos centrales del anuncio es la continuidad de las condiciones comerciales para los clientes alcanzados.

Según la información difundida, se mantendrán las condiciones del plan, el crédito disponible y la modalidad de pago. La transferencia no implica, por sí misma, que los usuarios deban elegir una nueva opción de contratación.

La comunicación también señala que el servicio continuará bajo las condiciones informadas para el proceso. Ante dudas sobre una línea en particular, los clientes podrán consultar a través de los canales oficiales.

¿Se cortará el servicio durante la migración?

El esquema previsto busca garantizar la continuidad del servicio mientras se completa el traspaso de los clientes. Para ello, se establecieron condiciones de acceso a infraestructura y sistemas que permitirán que la prestación continúe durante la transición.

Entre los mecanismos contemplados se encuentran acuerdos de uso compartido de infraestructura móvil, roaming nacional e internacional y acceso a instalaciones técnicas. Estas condiciones permitirán sostener la operación mientras Metrotel desarrolla su propia infraestructura.

El esquema de acceso tiene un plazo mínimo previsto de tres años, con posibilidad de renovación hasta que la red propia de Metrotel esté operativa.

De acuerdo con las condiciones comunicadas, la migración no debería implicar una interrupción generalizada ni un cambio inmediato en la experiencia de conectividad. No obstante, cualquier inconveniente particular deberá canalizarse a través de la atención al cliente.

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Cuándo se concretará el cambio de Movistar a Tuenti

La migración no tendrá una única fecha para todos los usuarios. El proceso será automático, gradual y por etapas, y cada cliente alcanzado recibirá información sobre la implementación.

Las comunicaciones individuales comenzaron el 19 de octubre y se extenderán hasta fines de noviembre. La transferencia de los activos está prevista para fin de año, según la información difundida sobre la operación.

Por eso, recibir el SMS no significa necesariamente que la línea cambiará de prestador ese mismo día. Los usuarios deberán prestar atención a las comunicaciones que reciban y consultar los canales oficiales si necesitan confirmar cómo se aplicará el cambio a su servicio.

Dónde consultar si recibiste el mensaje de Tuenti

Quienes tengan dudas sobre la transferencia pueden utilizar los canales de atención informados para consultar las condiciones de la migración, conocer los detalles correspondientes a su línea o solicitar la baja sin cargo.

Los contactos difundidos para la atención de Tuenti son: