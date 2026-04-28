Estados Unidos realiza ejercicios militares en aguas argentinas con un portaviones nuclear

Estados Unidos realiza ejercicios militares en aguas argentinas con un portaviones nuclear

El USS Nimitz llegó al Atlántico Sur y participa de maniobras conjuntas con la Armada Argentina. La operación, autorizada por decreto, incluye prácticas de defensa aérea, rescate y coordinación naval.

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Redacción ElNueve.com

El despliegue del portaaviones USS Nimitz en aguas argentinas marca un hecho inédito en la cooperación militar entre Estados Unidos y Argentina. La llegada del buque, en el marco de la operación Southern Seas 2026, fue autorizada por el Gobierno nacional y se desarrolla bajo el programa PASSEX, que contempla ejercicios de interoperabilidad entre ambas fuerzas.

El ingreso del portaaviones se produjo tras cruzar el Estrecho de Magallanes y avanzar hacia la Zona Económica Exclusiva argentina. Allí se realizan maniobras de búsqueda y rescate, simulaciones de defensa aérea y operaciones de visita, registro y captura, con participación de unidades navales argentinas.

El USS Nimitz, con más de 333 metros de eslora y capacidad para operar hasta 90 aeronaves, es considerado uno de los buques más grandes del mundo. Su tripulación supera las 5.000 personas y su propulsión nuclear le otorga autonomía de meses sin necesidad de recarga de combustible.

Por parte de Argentina, intervienen buques como el ARA La Argentina, ARA Sarandí, ARA Rosales, ARA Robinson y el patrullero oceánico ARA Piedrabuena, además de helicópteros Sea King y aviones P-3C Orion de la Aviación Naval. Estas unidades se suman a las prácticas de defensa aérea y operaciones especiales.

El despliegue también tiene un componente político. El presidente Javier Milei recibió una invitación para subir a bordo del portaaviones, aunque será la cúpula del Ministerio de Defensa y la Armada quienes participen directamente en las maniobras. La comitiva estará encabezada por el ministro Carlos Presti y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare.

La presencia del portaaviones estadounidense generó repercusión en el ámbito político y social. Mientras el Gobierno destaca la importancia de consolidar la alianza estratégica con EE.UU., sectores críticos advierten sobre el impacto de estas operaciones en la soberanía y el rol de Argentina en la región.

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